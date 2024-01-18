Обычный противогололедный реагент при экстремальных минусовых температурах малоэффективен, рассказал «Зеленоград.ру» заместитель префекта Олег Панин после того, как несколько дорожек в зеленоградских дворах обильно посыпали песком, который давно перестали применять массово в городе.

«Жилищник» убирает дворы в соответствии с городским регламентом, который не предусматривает обработку песком, но и не запрещает её. При этом применение песка при низких температурах показало «положительный результат» для безопасности пешеходов, отметил Панин.

Хорошо, когда зеленоградская администрация берёт на себя ответственность и действует по ситуации вопреки регламенту — часто бывает наоборот, причем с тяжелыми последствиями.

От использования песка отказались, потому что он забивает ливневые канализации, и его трудно потом убирать с улиц, но зеленоградская практика показала его незаменимость в некоторых случаях. Спросили московский департамент ЖКХ, будут ли они перенимать зеленоградский опыт и вносить изменение в городской регламент зимней уборки, чтобы в определенных ситуациях песок разрешили применять официально. Ждем ответ