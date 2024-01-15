По крайней мере два скользких места в Зеленограде посыпали песком вместо специального реагента. Последнее время песок использовали только в лесопарках, но не во дворах.

Чистый гололёд образовался за время новогодних праздников на пешеходной дорожке вдоль дома «Флейты» (корпуса 360) — снег убирали, но лёд ничем не обрабатывали. Местный житель спросил у одного из работников «Жилищника», почему так происходит. Поначалу дворник не понимал, о чём его спрашивают, но среагировал на слово «реагенты» — быстро ответил: «Нету». При этом в соседних дворах тротуары — не все, но местами — были хорошо очищены, их явно обработали от гололёда. Несколько жителей пожаловались на портал «Наш город». Неожиданно всю пешеходную дорожку просыпали песком.

Аналогичная история произошла в 9-м микрорайоне на пешеходной зоне «Аллея вязов» — после обращения по поводу гололёда её посыпали песком. В ответе директор «Жилищника» почему-то уточняет, что обработанный участок «прилегает к парковой зоне». Зачем нужно это уточнение, непонятно — лесные дорожки, действительно, обрабатывают песком, но аллея в 9-м микрорайоне — обычная дворовая территория.

Вообще, от использования на улицах песка в качестве противогололедного материала (ПГМ) в Москве отказались 20 лет назад из-за плохого воздействия на инфраструктуру города. Песок забивает ливневые канализации, требует значительных усилий для сбора с улиц, а также загрязняет воздух, истираясь в опасную пыль, сообщили в ГБУ «Автомобильные дороги». Там также уточнили, что разрешено использовать только материалы, указанные в технологии зимнего содержания, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, а песка в этом перечне нет. Вместо песка используют гранитную крошку, входящую в состав комбинированных ПГМ, которая усиливает сцепление с дорожным покрытием за счет абразивности.

Почему в зеленоградских дворах вернулись к использованию песка вместо реагентов, непонятно. Спросим в префектуре и вернемся с ответом.