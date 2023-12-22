Префектура ответила на вопрос редакции «Зеленоград.ру» о сплошной ледяной корке на автобусных остановках (особенно с плиткой) рано утром 19 и 20 декабря — почему её не обработали реагентом заранее, ещё ночью согласно действующей в Москве технологии зимней уборки.

Оказывается, в Зеленограде ждали «факсограммы» (то есть копии распоряжения) московского штаба по вопросам ЖКХ во главе с заместителем мэра. Именно оттуда должно было поступить указание, когда и сколько сыпать реагента. Но факсограмма пришла не ночью или хотя бы утром, а позже — поэтому автобусные остановки обработали только в 15 часов, когда лёд, в целом, растаял сам собой.

В префектуре сетуют, мол, городской штаб не уведомил зеленоградскую администрацию «о возможном повсеместном переходе температуры через 0 в сторону отрицательных», хотя об этом «уведомлял» прогноз погоды, доступный каждому в телефоне.

Разъясняя нашей редакции ситуацию, в префектуре особо отметили, что «при списании реагента ведется отчетность строго по нормам, установленным факсограммами перерасход реагента не допускается». Получается, с реагентом обращаются строже, чем с золотым запасом, хотя многие видели, что сыплют его иногда без всякой меры — то густо, то пусто.

Но не всё решают в Москве. Оказывается, в Зеленограде есть свой штаб — по контролю за использование и расходованием реагента. На следующий день, 20 декабря, когда рано утром плитка на остановках снова покрылась ледяной коркой, этот штаб принял-таки решение выдать ценный реагент из запасов и посыпать остановки с плиточным покрытием. Правда, сыпать начали с 8 утра и это было уже немного поздно, ведь многие выходят из дома и едут на автобусах гораздо раньше.

Этой дикой ситуации, когда решения, как убирать Зеленоград, принимают в Москве, уже много лет. Аналогичный случай произошёл, например, восемь лет назад, весной 2015 года, из Москвы пришёл приказ помыть дороги водой, но в Зеленограде случились заморозки — это привело к транспортному коллапсу и десяткам разбитых машин. Уже вечером местные коммунальщики полили дороги реагентом по собственной инициативе.

Почему так происходит, непонятно — то ли в Москве не доверяют профессионализму местных властей, то ли зеленоградские коммунальщики сами не решаются брать на себя ответственность и убирать улицы по фактической погоде, а не по указаниям из Москвы.