«На остановке „Магазин Океан“ ужасно скользко, идти невозможно — плитка просто как каток», рассказала Нелли в шесть утра. Через полтора часа ничего не изменилось. «На остановке „1000 мелочей“ очень скользко. В автобус е41 люди не заходят, а катятся, как на коньках — опасно очень», написала в редакцию «Зеленоград.ру» Наталья около 7:30 утра.

Также сообщали о гололеде на остановках «Дом быта», «Детский мир», «Кинотеатр Электрон» со стороны 2-го микрорайона, «Дом мебели» со стороны РТС, а также на выходе из вокзала в Крюково.

Некоторые винят в этом плитку, которая, в отличие от асфальта, в такую погоду становится очень скользкой вообще везде. Например, о скользкой плитке сообщают с площади Юности.

Не хочется банально острить про внезапно наступивший гололёд, но ведь было очевидно, что после вчерашней оттепели и околонулевой температуры ночью, к утру будет скользко. Реагент есть, тележки-дозаторы для него тоже (по крайней мере обещали закупить достаточное количество) — что теперь мешает коммунальщику не быть плохим?

Предстоящей ночью будет тепло, до +4, но в ночь на четверг опять может подморозить. Сообщайте о проблемах с гололедом на портал «Наш город».