«Жилищник» начал проводить собрания собственников жилья, в которых запланирован переход на закрытую схему горячего водоснабжения. У людей есть вопросы 17.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Об уведомлениях сообщили жители нескольких домов в 12-м микрорайоне, а всего в Зеленограде 74 дома, где планируют в подвале установить индивидуальный тепловой пункт, чтобы прямо там подогревать холодную воду до температуры горячей. Коммунальщики обещают, что это поможет избавиться от ржавой горячей воды.

Собственникам квартир в этих домах предлагают одобрить работы по «реконструкции системы горячего водоснабжения в технических помещениях их дома, путем установки автоматизированных узлов управления», включая разработку проектной документации. Раньше «Жилищник» сообщал, что в 2024 году сделают проект, а сами работы в 2025—2026, хотя в материалах для собраний собственников срок более туманный — «начать не позднее 31 декабря 2026 года». Работы будет вести подрядчик, выбранный «Жилищником».

Денег жителей на это не понадобится — работы оплатят их бюджета Москвы, а все работы будут проводить в подвалах, без захода в квартиры.

«Жилищник» просит «проявить гражданскую позицию и обязательно принять участие» в общих собраниях собственников (ОСС) и предупреждает — если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, то провести работу будет невозможно. Раньше к участию в этих ОСС призывал жителей и префект Смирнов.

Собрание предлагают проводить в системе «Электронный дом» в течение месяца, начиная с 6 февраля. При этом многие жители не зарегистрированы в этой системе, либо не хотят в ней регистрироваться. «На каком основании принудительно заставляют регистрироваться в Электронном доме и проводить какие-либо голосования», спрашивает жительница 12-го микрорайона «Жилищник» после получения уведомления об ОСС.

Раньше «Жилищник» делал всё, чтобы подорвать доверие и к себе, и к системе «Электронный дом». Год назад распространял листовки с ложной информацией о том, что все ОСС теперь проводятся только в «Электронном доме». Затем угрожал жителям отключить лифты, если они не проголосуют за их замену. А потом люди столкнулись с массовыми фальсификациями голосования на ОСС с использованием «Электронного дома», которым до сих пор не дана правовая оценка.

Да и в необходимости перехода на «закрытую схему» убеждены далеко не все. Некоторые жители того же 12-го микрорайона ещё не оправились от капремонта, страдают от постоянных проблем с напором и температурой горячей воды, и не слишком хотят новых улучшений, ожидая от них обратного.

«Жилищник» предлагает звонить по телефону 8-499-731-48-68, чтобы задать вопросы по этой теме.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электронный дом, общее собрание собственников жилья (осс), сюжет: перевод на закрытую схему горячего водоснабжения
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Парковку возле «Азбуки вкуса» на въезде в Зеленоград могут сделать платной, чтобы избежать заторов с перекрытием дороги Новости
Бесплатный мастер-класс для детей «3D-моделирование персонажа Minecraft» Реклама
Причина забитых мусоропроводов и отвратительных запахов в подъезде, возможно, найдена Новости
Число преступлений в Зеленограде быстро снижается, но всё ещё остается почти самым высоким в Москве Новости
Курьеры на своём автомобиле требуются в сеть кафе «Гриша и Гоша» Реклама
В Зеленограде участились случаи нападения педофилов Новости
«Жилищник» выясняет законность закрытых дворов 17-го микрорайона Новости
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения. Открыт набор на экспресс-подготовку к школе Реклама
Против гололеда в Зеленограде начали использовать песок вместо реагента Новости
Разговоры врачей поликлиник с пациентами будут записывать и выборочно контролировать. Чиновники обещают, что медицинские проблемы останутся в тайне Новости
Развивающие занятия для детей 4-5 лет в «Талант-клубе» Реклама
61 год назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
В Андреевской школе продолжается капитальный ремонт, который закончили год назад Новости
Джаз-фанк — самое популярное направление для девочек! Обсуждаем мифы и приглашаем на танцы в ДИКЛАБ Реклама
Четвертая попытка ремонта Фирсановского моста закончилась, не начавшись. Короткий мост не могут починить больше трёх лет Новости
Возле приюта для бездомных животных построят большой ветеринарный пункт. Для этого снесут пару автосервисов Новости
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Несколько раз выстрелили в прохожего прямо на улице Зеленограда. Стрелявший говорит, что накануне его оскорбили Новости
На всех турникетах метро теперь стало возможным платить через СБП Новости
«День открытых дверей» в салоне IDOL FACE — 12-14 января Реклама
На вокзале в Крюково замерзают автоматы по продаже воды, кофе и билетов Новости
Фитнес-клуб «Гринсити» в корпусе 1801 внезапно закрылся Новости
Шоу «Инзэнайт» театра танца Todes — 28 января на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года Новости
Продажу помещений для детского сада в МЖК требуют отменить через суд Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Реорганизацию парковки возле «Азбуки вкуса», которая мешает въезду в Зеленоград, рассмотрят в префектуре Новости
За отсутствие отопления в Солнечногорском округе возбуждено уголовное дело Новости
Раскрываем секреты кей-попа и приглашаем на танцы! Реклама
Разовые поездки по М-11 подорожали на 5-6 процентов Новости
На въезде на пешеходную дорожку Центральной площади решили повесить «кирпич» Новости
Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам Реклама
Для строительства пятиэтажного паркинга в Южной промзоне начали искать инвестора Новости
Из-за холода в зданиях несколько солнечногорских школ перевели на дистанционное обучение Новости
Тепло улетает из наших домов через щели, которые должны были заделать ещё осенью. «Жилищник» винит только жителей Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру