Об уведомлениях сообщили жители нескольких домов в 12-м микрорайоне, а всего в Зеленограде 74 дома, где планируют в подвале установить индивидуальный тепловой пункт, чтобы прямо там подогревать холодную воду до температуры горячей. Коммунальщики обещают, что это поможет избавиться от ржавой горячей воды.

Собственникам квартир в этих домах предлагают одобрить работы по «реконструкции системы горячего водоснабжения в технических помещениях их дома, путем установки автоматизированных узлов управления», включая разработку проектной документации. Раньше «Жилищник» сообщал, что в 2024 году сделают проект, а сами работы в 2025—2026, хотя в материалах для собраний собственников срок более туманный — «начать не позднее 31 декабря 2026 года». Работы будет вести подрядчик, выбранный «Жилищником».

Денег жителей на это не понадобится — работы оплатят их бюджета Москвы, а все работы будут проводить в подвалах, без захода в квартиры.

«Жилищник» просит «проявить гражданскую позицию и обязательно принять участие» в общих собраниях собственников (ОСС) и предупреждает — если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, то провести работу будет невозможно. Раньше к участию в этих ОСС призывал жителей и префект Смирнов.

Собрание предлагают проводить в системе «Электронный дом» в течение месяца, начиная с 6 февраля. При этом многие жители не зарегистрированы в этой системе, либо не хотят в ней регистрироваться. «На каком основании принудительно заставляют регистрироваться в Электронном доме и проводить какие-либо голосования», спрашивает жительница 12-го микрорайона «Жилищник» после получения уведомления об ОСС.

Раньше «Жилищник» делал всё, чтобы подорвать доверие и к себе, и к системе «Электронный дом». Год назад распространял листовки с ложной информацией о том, что все ОСС теперь проводятся только в «Электронном доме». Затем угрожал жителям отключить лифты, если они не проголосуют за их замену. А потом люди столкнулись с массовыми фальсификациями голосования на ОСС с использованием «Электронного дома», которым до сих пор не дана правовая оценка.

Да и в необходимости перехода на «закрытую схему» убеждены далеко не все. Некоторые жители того же 12-го микрорайона ещё не оправились от капремонта, страдают от постоянных проблем с напором и температурой горячей воды, и не слишком хотят новых улучшений, ожидая от них обратного.

«Жилищник» предлагает звонить по телефону 8-499-731-48-68, чтобы задать вопросы по этой теме.