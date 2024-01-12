Участок площадью 8300 квадратных метров на Фирсановском шоссе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Сейчас на реорганизуемом участке находятся, как сообщает мэрия, «устаревшие склады и автосервисы». Пару таких устаревших зданий, очевидно, снесут — об этом говорится в проекте. Их адреса: Фирсановское шоссе, дом 15, строения 1 и 2. По данным «Яндекс карт», в них находятся автосервисы «Лаборатория zf» и «Автосфера».

Предельный срок реализации проекта — четыре года с момента принятия решения о комплексном развитии данной территории или заключения договора с инвестором. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

Сейчас в зеленоградском приюте содержится около 830 собак и 333 кошки — это значительно больше, чем приют может вместить. Прокуратура требовала даже закрыть приют, но два года назад суд в этом отказал. Судья посчитала, что жить в тесноте для животных более безопасно, чем снова оказаться на улице. Руководство приюта просило у мэрии увеличить площадь, но тогда там не видели в этом «острой необходимости». Однако спустя год площадь приюта решили увеличить.