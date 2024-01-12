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Возле приюта для бездомных животных построят большой ветеринарный пункт. Для этого снесут пару автосервисов 12.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Муниципальный приют для бездомных животных на Фирсановском шоссе расширит свою территорию на треть и получит не только новые площади, но и практически ветеринарную клинику площадью более двух тысяч квадратных метров. Точные сроки строительства неизвестны — это может занять несколько лет.

О будущем присоединении к площади приюта соседнего участка размером более 32 соток власти сообщали еще в ноябре. Тогда речь шла о размещении на этом участке дополнительных вольеров, склада для хозяйственных нужд и площадки для выгула собак. Теперь решено построить и ветеринарный пункт площадью от 2000 до 2900 квадратных метров. Для «пункта», по существующим нормам, это много.

Участок площадью 8300 квадратных метров на Фирсановском шоссе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Сейчас на реорганизуемом участке находятся, как сообщает мэрия, «устаревшие склады и автосервисы». Пару таких устаревших зданий, очевидно, снесут — об этом говорится в проекте. Их адреса: Фирсановское шоссе, дом 15, строения 1 и 2. По данным «Яндекс карт», в них находятся автосервисы «Лаборатория zf» и «Автосфера».

Предельный срок реализации проекта — четыре года с момента принятия решения о комплексном развитии данной территории или заключения договора с инвестором. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

Сейчас в зеленоградском приюте содержится около 830 собак и 333 кошки — это значительно больше, чем приют может вместить. Прокуратура требовала даже закрыть приют, но два года назад суд в этом отказал. Судья посчитала, что жить в тесноте для животных более безопасно, чем снова оказаться на улице. Руководство приюта просило у мэрии увеличить площадь, но тогда там не видели в этом «острой необходимости». Однако спустя год площадь приюта решили увеличить.

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Сейчас приюту нужны работники по уходу за животными — открыты четыре вакансии. При этом некоторые волонтеры регулярно рассказывают о проблемах в приюте. По их словам в конце декабря уволились сотрудники, работающие вахтой, из-за низких зарплат, территория приюта завалена снегом, не хватает кормов для щенков, больных и старых животных, а уборка в вольерах происходит нерегулярно. Отправим запрос о текущей ситуации руководству приюта и вернемся с ответом.

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