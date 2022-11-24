Хватит ли дополнительной территории, чтобы собаки содержались хотя бы в минимально допустимых условиях, непонятно. По данным на май прошлого года в приюте было 988 кв.м. вольеров — по нормативам этого хватит на 329 собак (по три кв. метра), а сейчас собак в приюте около 900. «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Доринвест», чтобы точней узнать о планах по использованию новой территории.

Ещё одна проблема, которую не решить увеличением площади, нехватка персонала. К примеру, на имеющееся число животных не хватает ветеринаров, а с закупленным оборудованием — аппаратом УЗИ и биохимическим анализатор крови — работать было некому. Будут ли расширять штат или увеличивать зарплаты, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» продолжит следить за этой темой.