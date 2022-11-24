К приюту на Фирсановском шоссе присоединили соседний участок размером более 32 соток. Таким образом площадь приюта увеличится на треть. На новом участке планируют разместить дополнительные вольеры для животных, склад и площадку для выгула собак. Сейчас число животных в приюте значительно превышает имеющееся место. Работы по обустройству новой территории планируют начать уже в этом году.
«Расширение границ приюта — необходимая мера», — сказал руководитель департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов, чье ведомство отвечает в Москве за отлов и содержание бездомных животных. При этом ещё год назад на запрос «Зеленоград.ру» в департаменте отвечали, что «острой необходимости в расширении площади приюта нет». Однако это очевидно было не так. Год от года число собак в приюте увеличивалось, при этом домой собак забирали всё меньше и меньше.
В 2020 году прокуратура потребовала прекратить отлов новых животных для зеленоградского приюта из-за перенаселенности. Однако спустя год суд отказал в иске, посчитав, что лучше собаки будут выживать в тесноте приюта, чем на умирать на улице. Да и для людей это лучше. Тогда учреждение «Доринвест», обслуживающее приют, просило департамент ЖКХ «принять все необходимые меры для увеличения площади приюта», департамент отвечал, что нет необходимости, но спустя ещё год площадь все-таки была увеличена.
Хватит ли дополнительной территории, чтобы собаки содержались хотя бы в минимально допустимых условиях, непонятно. По данным на май прошлого года в приюте было 988 кв.м. вольеров — по нормативам этого хватит на 329 собак (по три кв. метра), а сейчас собак в приюте около 900. «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Доринвест», чтобы точней узнать о планах по использованию новой территории.
Ещё одна проблема, которую не решить увеличением площади, нехватка персонала. К примеру, на имеющееся число животных не хватает ветеринаров, а с закупленным оборудованием — аппаратом УЗИ и биохимическим анализатор крови — работать было некому. Будут ли расширять штат или увеличивать зарплаты, пока неизвестно — «Зеленоград.ру» продолжит следить за этой темой.