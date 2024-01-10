Продажу помещений для детского сада в МЖК требуют отменить через суд 10.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Жители МЖК подали коллективный судебный иск к департаменту городского имущества с требованием отменить продажу помещений в корпусе 533 под «свободное назначение», хотя они строились для детского сада. Но город продал эти площади и сообщил, что для детсада они не годятся. Истцы считают аргументы департамента «отпиской» и уверены, что выиграют — даже если придётся потратить много времени и пройти через цепочку судов.

Краткая предыстория

В официальных бумагах о постройке инвестиционного дома, у спорных помещений конкретное функциональное назначение — «помещение детских садов и яслей». Но департамент городского имущества (ДГИ) продал часть площади с торгов. Открыть там можно что угодно — на усмотрение нового собственника. Вторую часть будут продавать в начале февраля на тех же условиях. В департаменте сказали, что встроенно-пристроенные помещения в жилых домах не соответствуют современным санитарным и техническим нормам и не могут быть приняты в систему образования города, поэтому решено их приватизировать. Каким именно нормам, не уточнили.

В администрации микрорайона МЖК, узнав о торгах, возмутились и заявили, что город всех обманул. Да, помещение долго пустовало из-за судов инвестора с властями (которые он выиграл). Но там должен быть детский сад, муниципальный или коммерческий, потому что микрорайону, где живут около четырех тысяч человек, он нужен.

«Это отписка в надежде, что и так пройдёт»

ТСЖ МЖК «Зеленоград» тоже получил ответ от департамента городского имущества (ДГИ) на коллективную жалобу. «Суть ответа проста: они всё сделали правильно и по закону. А по существу не ответили ни на один вопрос, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель НП «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский. — Почему не отдали в аренду под коммерческий детский сад? Были просьбы и письма. Ответа нет.

Если департамент образования не хочет организовать там учебный процесс или открывать детский сад — назовите причины со ссылкой на закон. Ответа нет.

Почему нельзя отдать по программе «аренда за 1 рубль», как многим другим коммерческим садам? Ответа нет.

И, наконец, почему нарушены законы — в частности, постановление правительства РФ №1193, где описаны исключительные причины при ликвидации детских садов, и федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 13)? Ответа нет. Это отписка в надежде, что и так пройдёт. Но не пройдёт! Пусть и не мечтают".

Готовы пройти все суды

В иске изложены аргументы: распоряжения ДГИ о приватизации помещения не соответствуют закону, потому что его строили, проектировали и вводили в эксплуатацию с конкретным целевым назначением — под детский сад. Кроме того, департамент разделил пространство на две части, что также нарушило условия инвестконтракта строительства дома. Истцы просят признать распоряжения ДГИ о приватизации этих помещений незаконными и отменить. А в качестве принятия мер по обеспечению иска — запретить департаменту продавать эти помещения.

«Зеленоградский суд — а может, апелляционный или кассационный, Верховный или Конституционный, — безусловно, подтвердит нарушение закона со стороны ДГИ, и все вернется в исходное состояние, — считает Александр Раптовский. — После того, как отменят распоряжения по приватизации детского сада, эти аукционы будут автоматически или по очередному суду отменены. Детский сад — пусть и коммерческий — в этом доме обязательно будет. Пусть даже года через полтора. Мы ждали — и ещё немного подождём. Правда за нами».

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Метки:
мжк (микрорайон 5а)
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