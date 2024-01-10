Жители МЖК подали коллективный судебный иск к департаменту городского имущества с требованием отменить продажу помещений в корпусе 533 под «свободное назначение», хотя они строились для детского сада. Но город продал эти площади и сообщил, что для детсада они не годятся. Истцы считают аргументы департамента «отпиской» и уверены, что выиграют — даже если придётся потратить много времени и пройти через цепочку судов.
В официальных бумагах о постройке инвестиционного дома, у спорных помещений конкретное функциональное назначение — «помещение детских садов и яслей». Но департамент городского имущества (ДГИ) продал часть площади с торгов. Открыть там можно что угодно — на усмотрение нового собственника. Вторую часть будут продавать в начале февраля на тех же условиях. В департаменте сказали, что встроенно-пристроенные помещения в жилых домах не соответствуют современным санитарным и техническим нормам и не могут быть приняты в систему образования города, поэтому решено их приватизировать. Каким именно нормам, не уточнили.
В администрации микрорайона МЖК, узнав о торгах, возмутились и заявили, что город всех обманул. Да, помещение долго пустовало из-за судов инвестора с властями (которые он выиграл). Но там должен быть детский сад, муниципальный или коммерческий, потому что микрорайону, где живут около четырех тысяч человек, он нужен.
ТСЖ МЖК «Зеленоград» тоже получил ответ от департамента городского имущества (ДГИ) на коллективную жалобу. «Суть ответа проста: они всё сделали правильно и по закону. А по существу не ответили ни на один вопрос, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель НП «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский. — Почему не отдали в аренду под коммерческий детский сад? Были просьбы и письма. Ответа нет.
Если департамент образования не хочет организовать там учебный процесс или открывать детский сад — назовите причины со ссылкой на закон. Ответа нет.
Почему нельзя отдать по программе «аренда за 1 рубль», как многим другим коммерческим садам? Ответа нет.
И, наконец, почему нарушены законы — в частности, постановление правительства РФ №1193, где описаны исключительные причины при ликвидации детских садов, и федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 13)? Ответа нет. Это отписка в надежде, что и так пройдёт. Но не пройдёт! Пусть и не мечтают".
В иске изложены аргументы: распоряжения ДГИ о приватизации помещения не соответствуют закону, потому что его строили, проектировали и вводили в эксплуатацию с конкретным целевым назначением — под детский сад. Кроме того, департамент разделил пространство на две части, что также нарушило условия инвестконтракта строительства дома. Истцы просят признать распоряжения ДГИ о приватизации этих помещений незаконными и отменить. А в качестве принятия мер по обеспечению иска — запретить департаменту продавать эти помещения.
«Зеленоградский суд — а может, апелляционный или кассационный, Верховный или Конституционный, — безусловно, подтвердит нарушение закона со стороны ДГИ, и все вернется в исходное состояние, — считает Александр Раптовский. — После того, как отменят распоряжения по приватизации детского сада, эти аукционы будут автоматически или по очередному суду отменены. Детский сад — пусть и коммерческий — в этом доме обязательно будет. Пусть даже года через полтора. Мы ждали — и ещё немного подождём. Правда за нами».