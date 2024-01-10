«Это отписка в надежде, что и так пройдёт»

ТСЖ МЖК «Зеленоград» тоже получил ответ от департамента городского имущества (ДГИ) на коллективную жалобу. «Суть ответа проста: они всё сделали правильно и по закону. А по существу не ответили ни на один вопрос, — рассказал «Зеленоград.ру» председатель НП «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский. — Почему не отдали в аренду под коммерческий детский сад? Были просьбы и письма. Ответа нет.

Если департамент образования не хочет организовать там учебный процесс или открывать детский сад — назовите причины со ссылкой на закон. Ответа нет.

Почему нельзя отдать по программе «аренда за 1 рубль», как многим другим коммерческим садам? Ответа нет.

И, наконец, почему нарушены законы — в частности, постановление правительства РФ №1193, где описаны исключительные причины при ликвидации детских садов, и федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 13)? Ответа нет. Это отписка в надежде, что и так пройдёт. Но не пройдёт! Пусть и не мечтают".