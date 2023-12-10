Корпус 533 построили еще в 2006 году (тогда он был официально введен в эксплуатацию). Строили по инвестиционному проекту, контракт был заключен правительством Москвы с инвестором — НП МЖК Зеленоград. Но затем были долгие судебные процессы: споры инвестора с департаментом городского имущества (ДГИ) о распределении долей общей жилой и нежилой площади в здании. Плюс, контракт был изменен по независящим от инвестора причинам. Инвестор выиграл суды, и в 2022 году был наконец подписан акт об итогах реализации инвестпроекта. Помещение для детского сада было запроектировано, утверждено Мосгорэкспертизой, инвестконтрактом не изменено — в акте это пространство имеет функциональное назначение «помещение детских садов и яслей». В 2022 году в ответе на запрос «Зеленоград.ру» ДГИ подтверждал, что в городской доле корпуса 533 есть помещение для детского сада.

И тот же департамент в скором времени взял и разделил площади будущего детсада на две части — 438,6 и 310,5 квадратных метров — и теперь продает за 35 и 42 миллиона рублей. Торги назначены на 18 декабря. Назначение помещения «свободное». Это практически без ограничений: владелец может открыть там магазин (что чаще всего и происходит), салон красоты, кафе, пункт доставки товаров и так далее. А в документах аукциона указано следующее: «Условием приватизации [помещений] является сохранение его назначения (детские сады и ясли) в течение трех месяцев с момента перехода права собственности на него к покупателю». Что это значит, непонятно — видимо, через три месяца назначение из строго определенного автоматически становится свободным. Это что-то новое в градостроительной политике. Есть федеральные законы, описывающие процесс приватизации и изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей. Например, ФЗ №178 (статья 30) и ФЗ №124 (статья 13), кроме того, постановление правительства РФ №1193 описывает случаи, когда допускается изменение назначения социальных детских объектов. Ни в одном из этих документов мы не нашли оснований для описанных выше действий департамента городского имущества.

В МЖК, где проживают около четырёх тысяч человек, детского сада нет. «После долгих лет ожидания в 2022 году в собственность Москвы оформлены помещения для детского сада на 60 мест (4 группы), — говорится в коллективной жалобе ТСЖ „МЖК Зеленоград“ микрорайона Собянину [копия есть у „Зеленоград.ру"]. — Ранее этот детский сад был включен в проект строительства корпуса 533 как важный социальный объект“ по инициативе правительства Москвы. … Но в декабре 2022 года на предложение МЖК в ДГИ взять в аренду эти помещения был получен отказ». Причины отказа сформулированы не были, в ответе сообщалось, что решения об использовании объектов жилого фонда принимаются департаментом самостоятельно с учетом их функционального назначения. Но в декабре появляется объявление о продаже этих помещений со свободным назначением! Мы могли бы понять, если бы город продавал их под детский сад и ясли, — пишут жители. — Но город всех обманул и просто решил заработать денег. Лишить микрорайон единственного детского сада — это справедливо?"

В обращении к мэру руководство ТСЖ и несколько жителей просят отменить торги и снова рассмотреть вопрос о возможности передать эти помещения в аренду МЖК для открытия детсада.

Мэрия регулярно отчитывается о проводимой социальной политике, строительстве школ, детский садов, выделении им помещений. «Еще в 2017 году я вел переговоры со школой 1557, чтобы открыть в МЖК детский сад или начальную школу. Администрация школы поддержала эти планы, — рассказал „Зеленоград.ру“ председатель НП „МЖК Зеленоград“ Александр Раптовский. — Но в департаменте образования к идее отнеслись без понимания и дали понять, что не заинтересованы открывать объект образования в нежилом помещении, встроенном в жилой дом. Без аргументов (а их и быть не может, потому что назначение помещения официально утверждено) — просто не хотят. Ну хорошо, не хотите детский сад — сделайте дополнительное образование. Или частный детский сад. Город проводит такую политику, передавая помещения арендаторам для социальных объектов по льготной арендной ставке по программе „1 рубль за 1 квадратный метр“. Вот пример — в Москве таким образом сдали в аренду четыре помещения, в том числе на первом этаже жилого дома».

Коллективная жалоба также подана в прокуратуру Москвы. Если помещения всё-таки продадут, ТСЖ обратится в суд — будет оспаривать сам факт проведения торгов.

Это не первый случай в Зеленограде, когда ДГИ странно распоряжается городским имуществом. Например, в 2022 году на торги выставили участок в том же МЖК под строительство двухэтажного кафе. Эту стройку запланировали пятнадцать лет назад, но всё это время ничего не делали. А в этот момент на участке шло большое благоустройство — делали парковую зону с детскими и спортивными площадками.