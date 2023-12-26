На первом этаже корпуса 533 были отведено помещение для детского сада — с таким условием строили дом по инвестиционному проекту. Нежилые помещения в доме принадлежат городу, и он в лице департамента городского имущества решил распорядиться ими иначе. Одно уже продано со свободным назначением, второе выставлено на торги. Детсад здесь открыть нельзя — помещение на первом этаже жилого дома не соответствует современным нормам, пояснили в департаменте.

Для администрации зеленоградского микрорайона МЖК продажа этих помещений стала неожиданностью. В официальных бумагах у них конкретное функциональное назначение — «помещение детских садов и яслей». Собственно, это одно пространство на первом этаже. Но департамент городского имущества (ДГИ), во-первых, разделил его на две части — 438 и 310 квадратных метров. Во-вторых, выставил на продажу под свободное назначение — это значит, что покупатель сам решит, что там открыть. 310 квадратов уже ушли с аукциона за 44 миллиона рублей. Победителем аукциона стал предприниматель Роман Сергеевич Смирнов. Аукцион по продаже помещения площадью 438 кв.м состоится в начале февраля, стартовая цена 43 миллиона.

Встроенно-пристроенные помещения не соответствуют современным санитарным и техническим нормам и не могут быть приняты в систему образования города, объяснили ситуацию «Зеленоград.ру» в ДГИ. Поэтому решено их приватизировать. Каким именно нормам, в департаменте не уточнили. Действующие санитарные правила СП 2.4.3648-20 допускают, что здания дошкольных образовательных организаций могут быть встроенными в жилые дома, а прогулки в некоторых случаях допустимо проводить на придомовой территории. А раньше мэрия вообще описывала плюсы от размещения детсадов на первых этажах жилых домов и делилась опытом их проектирования.

Как бы там ни было, с победителем торгов по помещению в 310 квадратных метров договор будет заключен в ближайшее время. «Будущий собственник сможет выбрать наиболее востребованное функциональное назначение», отметили в департаменте. В документах аукциона указано: «Условием приватизации является сохранение его назначения (детские сады и ясли) в течение трех месяцев с момента перехода права собственности на него к покупателю». Что это значит, в ДГИ не пояснили. Есть федеральные законы, описывающие процесс приватизации и изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей. Например, ФЗ №178 (статья 30) и ФЗ №124 (статья 13), кроме того, постановление правительства РФ №1193 описывает случаи, когда допускается изменение назначения социальных детских объектов. Ни в одном из этих документов мы не нашли оснований для действий департамента городского имущества.

Ранее жители ТСЖ «МЖК Зеленоград» отправили коллективную жалобу мэру Москвы и в прокуратуру Москвы. В письме, под которым подписались более 50 человек, просили отменить торги и снова рассмотреть вопрос о возможности передать эти помещения в аренду МЖК для открытия детсада. «Еще в 2017 году я вел переговоры со школой 1557, чтобы открыть в МЖК детский сад или начальную школу. Администрация школы поддержала эти планы, — рассказал „Зеленоград.ру“ председатель НП „МЖК Зеленоград“ Александр Раптовский. — Но в департаменте образования к идее отнеслись без понимания и дали понять, что не заинтересованы открывать объект образования в нежилом помещении, встроенном в жилой дом. Без аргументов (а их и быть не может, потому что назначение помещения официально утверждено) — просто не хотят. Ну хорошо, не хотите детский сад — сделайте дополнительное образование. Или частный детский сад. Город проводит такую политику, передавая помещения арендаторам для социальных объектов по льготной арендной ставке по программе „1 рубль за 1 квадратный метр“. Вот пример — в Москве таким образом сдали в аренду четыре помещения, в том числе на первом этаже жилого дома».

В Зеленограде на первых нежилых этажах и в пристройках к жилым домам работают и частные, и муниципальные образовательные учреждения. Например, частный детсад в ЖК «Зеленоград-сити», бюджетные хореографическая школа «Фуэте» в 1 микрорайоне, детская художественная школа в 4, 14 и 18 микрорайонах.