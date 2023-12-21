Квартплата подорожает на 11% с начала 2024 года 21.12.2023 ZELENOGRAD.RU

С 1 января 2024 года вырастут тарифы на жилищные услуги — содержание жилья, соцнайм и взносы на капитальный ремонт. Стоимость коммунальных услуг не изменится до 1 июля. Льготы и субсидии сохраняются.

Содержание жилого помещения для собственников квартир

Приводится цена за 1 квадратный метр общей площади квартиры в месяц.

  • квартира в доме со всеми удобствами: 35,11, на первом этаже 29,42 (сейчас 31,63 и 26,50 соответственно)
  • дом без мусоропровода: 31,68, на первом этаже 25,99 (сейчас 28,54 и 23,41)
  • дом без лифта — 29,42 для всех этажей (сейчас 26,50)
  • дом без лифта и мусоропровода — 25,99 для всех этажей (сейчас 23,41)

К этому тарифу в платежках могут прибавить плату за вывоз мусора — 7,29 рублей за квадратный метр жилья. Хотя раньше обещали прописывать обращение с отходами отдельной строкой.

Плата за пользование жилым помещением для нанимателей

Плата за пользование жилым помещением для нанимателей (неприватизированные квартиры) подорожает на 28% — с 35 до 45 рублей за 1 кв. метр общей площади квартиры в месяц (Москва за пределами Третьего транспортного кольца).

Капитальный ремонт

Взнос на капремонт в Москве подорожает на 6% - с 24,09 до 25,58 рублей с одного квадратного метра общей площади жилья. Это минимальный тариф, установленный мэрией. Плата может быть больше, если так решили собственники дома. В прошлом году минимальный тариф подняли почти на 15%, в позапрошлом — на 7%. В целом же за десять лет существования этой статьи расходов размер взносов на капремонт увеличился на 71%

Соответствующие постановления — №2420 и 2421 — подписал мэр Сергей Собянин. Стоимость коммунальных услуг (вода, отопление, электричество) пока остается без изменений, а очередное подорожание, по текущим планам, будет с 1 июля 2024 года.

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Метки:
коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата
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