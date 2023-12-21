Капитальный ремонт

Взнос на капремонт в Москве подорожает на 6% - с 24,09 до 25,58 рублей с одного квадратного метра общей площади жилья. Это минимальный тариф, установленный мэрией. Плата может быть больше, если так решили собственники дома. В прошлом году минимальный тариф подняли почти на 15%, в позапрошлом — на 7%. В целом же за десять лет существования этой статьи расходов размер взносов на капремонт увеличился на 71%