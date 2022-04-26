Когда и где оформлять субсидию

Оформить можно в любом офисе «Мои документы» или онлайн на портале mos.ru. На сайте нужно иметь полную подтвержденную учетную запись.

На вопрос «когда?» можно ответить «в любой момент», если подготовлены документы (об этом подробнее ниже). Но есть нюанс. Допустим, вы хотите получать субсидию с июня. Тогда оформить надо до 15 июня и желательно не накануне, а пораньше — это связано с периодом проверки данных. В МФЦ собирают документы, загружают их в базу и отправляют в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС). Там и проверяют. После 15-го числа уже оформят на следующий месяц, то есть с июля.

Субсидию дают на полгода, по истечении этого срока надо будет её переоформлять — то есть снова приносить или присылать документы.

На рассмотрение документов специалистам дается 10 дней — со дня предоставления документов в МФЦ или онлайн. После этого срока можно узнать, будет выплачиваться субсидия или нет.

Оформлением занимается человек, который будет получать субсидию. Или его представитель по доверенности.