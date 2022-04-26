Квартплата растет регулярно, а зарплата — не всегда. Но вы можете получать субсидию на оплату коммунальных услуг — деньги, которыми власти компенсируют жителям затраты на «коммуналку». Вы оплачиваете её до 10 числа, а примерно 20-го город возвращает вам часть этих денег или полную сумму. Рассказываем как и где оформить субсидию на оплату ЖКХ, какие документы потребуются, сколько могут вернуть и почему могут отказать.
Граждане России, Белоруссии или Киргизии, постоянно зарегистрированные в Москве. Приватизирована квартира или нет, не имеет значения. Оформить субсидию может и собственник, и наниматель жилого помещения, и член жилищного кооператива. Это может быть не квартира, а комната в коммуналке, частный дом или его часть. Субсидия предоставляется только по месту постоянного жительства (регистрации) в Москве.
Оформить можно в любом офисе «Мои документы» или онлайн на портале mos.ru. На сайте нужно иметь полную подтвержденную учетную запись.
На вопрос «когда?» можно ответить «в любой момент», если подготовлены документы (об этом подробнее ниже). Но есть нюанс. Допустим, вы хотите получать субсидию с июня. Тогда оформить надо до 15 июня и желательно не накануне, а пораньше — это связано с периодом проверки данных. В МФЦ собирают документы, загружают их в базу и отправляют в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС). Там и проверяют. После 15-го числа уже оформят на следующий месяц, то есть с июля.
Субсидию дают на полгода, по истечении этого срока надо будет её переоформлять — то есть снова приносить или присылать документы.
На рассмотрение документов специалистам дается 10 дней — со дня предоставления документов в МФЦ или онлайн. После этого срока можно узнать, будет выплачиваться субсидия или нет.
Оформлением занимается человек, который будет получать субсидию. Или его представитель по доверенности.
Субсидии предоставляются гражданам с учетом доходов членов их семей (если есть семья). Это только ближайшие родственники — муж (жена), родители, дети. Если, к примеру, есть прописанный в квартире совершеннолетний внук, его доход не учитывается.
Чтоб понять, положена ли субсидия, надо рассчитать совокупный доход заявителя (получателя субсидии) и членов его семьи за шесть месяцев и разделить эту сумму на шесть. Если более 10% дохода от получившегося числа тратится в месяц на коммунальные платежи — можно оформлять субсидию.
Важный момент: надо рассчитывать совокупный доход не за последние полгода (например, с ноября 2021 по апрель 2022 включительно, если субсидия оформляется в мае 2022). А за шесть месяцев до того. То есть, если субсидия оформляется в мае 2022, то нужны доходы с мая 2021 по октябрь 2021 включительно. Такое правило действует с прошлого года, а раньше оформляли как в первом варианте — за предшествующие полгода.
Установлен максимальный ежемесячный общий размер доходов семьи, дающий право на получении субсидии. Например, для семьи из трех человек, являющихся собственниками жилья и платящих ежемесячные взносы на капитальный ремонт, максимальный доход составляет 112 857 рублей. Подробно смотрите максимальный доход на схеме.
Доходом считаются официальная зарплата, стипендия, социальные пособия, алименты, пенсии, выплаты по безработице, доход самозанятого, проценты по банковским вкладам, наследуемые и подаренные деньги. Здесь много нюансов, которые лучше сначала уточнить в любом МФЦ. К тому же есть особые случаи — например, член семьи, зарегистрированный в квартире, отбывает срок в колонии или находится на принудительном лечении. В этом случае потребуется больше справок. Как правило, в МФЦ такие вопросы решаются, кроме совсем сложных.
Доход для работающих подтверждается справкой с работы о зарплате (образец).
Для учащихся и студентов — справка о получении стипендии (образец).
Если никаких доходов нет, это тоже требуется подтвердить. Например, справкой об отсутствии стипендии. Или справкой из больницы о том, что человек находится на длительном стационарном лечении. Или из женской консультации о постановке на учет по беременности (если женщина не работает). Бывает, что женщина сидит с маленьким ребенком (до трех лет) и не получает пособия по уходу за ребенком ни от работодателя, ни от государства. В этом случае пишется заявление об отсутствии дохода и указывается причина. Об отсутствии алиментов (если они назначены судом и не выплачиваются) тоже пишется заявление. В случае с детьми до 16 лет — свидетельство о рождении или паспорт и есть подтверждение отсутствия дохода.
Если человек стоит на учете в качестве безработного и получает пособие по безработице, ему не нужно это подтверждать — специалисты сами проверят информацию. Но надо иметь в виду, что безработным в данном случае считается только тот, кто официально зарегистрирован в московском Центре занятости населения. Также не надо как-либо подтверждать факт получения пенсии, это тоже проверяется удаленно.
Вообще, на сайте ГЦЖС сообщается: «Документы о доходах требуются от заявителя при отсутствии технической возможности получения этих документов посредством межведомственного информационного взаимодействия.» Проще говоря, можно проверить доходы по внутренней базе или нет. Справки о доходах в МФЦ требуют, это факт. Официально к доходам, которые, по неизвестной нам причине, нельзя проверить «в рамках межведомственного взаимодействия» относятся пенсии военных пенсионеров, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, доходы самозанятого и еще ряд других — полный список здесь.
Паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельства о рождении детей. Только оригиналы, если вы идете в МФЦ. Если оформляете через mos.ru — соответственно, фото документов. Номер банковского счета (или социальной карты москвича) для перечисления субсидии.
Раньше не давали. Но с 1 января 2022 года вступили в силу поправки к статьям 159 и 160 ЖК РФ, согласно которым теперь можно получать субсидию и с долгами за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) Но если по непогашенной задолженности за последние три года уже есть вступившее в силу решение суда, тогда в субсидии с большой вероятностью откажут. Есть долги или нет, подтверждать ничем не надо — это тоже сами проверят.
В постановлении правительства Москвы от 29.09.2021 №1540 также указывается: «Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года».
ГЦЖС и мэрия на своих сайтах этот факт не афишируют. Первый также указывает, что если человек уже получает субсидию и не платил за ЖКУ два месяца, выплату субсидии останавливают. Если в течение месяца после этого долг не будет погашен, или должник не договорится с управляющей компанией о рассрочке погашения долга, — субсидию платить перестают.
Это не фиксированная сумма, а индивидуальная. Она зависит от общего дохода семьи, количества членов семьи, стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (применяется как раз для расчета субсидий). Порядок расчета субсидии установлен постановлением правительства РФ №761.
Формула расчета субсидии: РС=РСЖКУ*n — (МДП:100)*ОДС, где РС — размер субсидии, РСЖКУ — региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), n — количество членов семьи, МДП — максимально допустимый процент оплаты ЖКУ (в Москве 10%), ОДС — общий доход семьи.
Например, рассчитаем субсидию для семьи из трех человек с общим доходом 60 тысяч рублей в месяц, собственников квартиры, платящих ежемесячные взносы на капремонт. Стандарт стоимости ЖКУ в данном случае — 3761,91 руб. Таким образом получается 3761,91*3-(10:100)*60000 = 5285,73 рублей.
Нет, на что угодно. При условии, что «коммуналка» платится исправно каждый месяц.
Да, если её получатель по состоянию здоровья не может открывать банковские счета, вклады до востребования и пользоваться ими. Это инвалиды первой группы, люди старше 80 лет (включительно), престарелые, нуждающиеся в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. В этом случае можно оформит доставку субсидии на дом через почтовое отделение. Такой порядок утвержден постановлением правительства Москвы №710.