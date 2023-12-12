С 1 января 2024 года взнос на капремонт в Москве составит 25,58 рубля с одного квадратного метра общей площади. Это минимальный размер взноса, установленный мэрией — может быть больше, если так решили собственники дома. Постановление о повышении минимального платежа за капремонт подписал мэр Собянин.

Сейчас мы платим на 24,09 — то есть платеж увеличится на шесть процентов. Этот рост меньше, чем в два последних года, когда платеж поднимали почти на 15 и 8 процентов соответственно. В целом же, за десять лет, размер взносов на капремонт увеличился на 71%