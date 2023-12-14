Между ТЦ и соседним зданием (гастроцентр «Станция») появилось строительное ограждение. Здесь должна появится одноэтажная пристройка площадью 700 квадратных метров, в ней планировали разместить общепит. Сроки строительства не указаны. Раньше разрешение на строительство было выдано до 7 марта 2024.
Судя по изображениям на месте строительства, забор между «Иридиумом» и «Станцией» в этом месте уберут. Останется ли ограждение вокруг всего «Иридиума», пока неизвестно. Власти говорят, что владелец имеет право так огораживаться, потому что это частная территория. Хотя забор мешает проходу и в целом неэстетично выглядит. Это единственный большой торговый центр в Зеленограде, обнесенный забором
Одновременно идет реконструкция внутри здания ТЦ — над фудкортом надстраивают антресоль, подняться туда можно будет по лестнице в центре зала. На этом верхнем полуэтаже поставят кругом столики и стулья.