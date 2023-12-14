Судя по изображениям на месте строительства, забор между «Иридиумом» и «Станцией» в этом месте уберут. Останется ли ограждение вокруг всего «Иридиума», пока неизвестно. Власти говорят, что владелец имеет право так огораживаться, потому что это частная территория. Хотя забор мешает проходу и в целом неэстетично выглядит. Это единственный большой торговый центр в Зеленограде, обнесенный забором

Одновременно идет реконструкция внутри здания ТЦ — над фудкортом надстраивают антресоль, подняться туда можно будет по лестнице в центре зала. На этом верхнем полуэтаже поставят кругом столики и стулья.