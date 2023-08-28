В торговом центре на Крюковской площади готовятся к переделке зоны фудкорта на втором этаже. Большую часть зала перегородили и представили картинки — как будет выглядеть пространство после реконструкции.

Судя по эскизам, над фудкортом надстроят антресоль, подняться туда можно будет по лестнице в центре зала. На этом верхнем полуэтаже поставят кругом столики и стулья. В зоне фудкорта появятся новые, более современные и устойчивые, столы и стулья, обновят интерьеры. Очевидно, эскизы готовили давно — на них рядом с KFC старый «Макдоналдс» вместо новой «Вкусно — и точка».

Летом владельцы ТРЦ «Иридиум» получили разрешение на расширение здания — строительство одноэтажной пристройки для кафе и антресоли на втором этаже. Это разрешение действует до 7 марта 2024 года. Пристройку площадью 700 квадратных метров планируется сделать со стороны гастроцентра «Станция» — она, вероятно, займет все пространство между ТЦ и забором. Пока с внешней стороны здания ничего не происходит.

Останется ли на месте забор вокруг «Иридиума», пока неизвестно. Власти говорят, что владелец имеет право так огораживаться, потому что это частная территория. Хотя забор мешает проходу и в целом неэстетично выглядит.