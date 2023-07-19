В пристройке к «Иридиуму» расположится кафе — по крайней мере о таком назначении говорили во время общественных обсуждений новой застройки. Тогда же одобрили надстройку этажа над фудкортом, но об этом в сообщении префектуры не упоминается.

Пешеходный проход между «Иридиумом» и «Станцией», вероятнее всего сохранится, а вот сохранит ли «Иридиум» забор вокруг своей территории, пока неизвестно.

«Иридиум» — единственный торговый центр в Зеленограде, полностью обнесенный забором. Власти говорят, что владелец имеет право так огораживаться, потому что это частная территория. Хотя забор мешает проходу, неэстетично выглядит и уже частично дублируется живой изгородью из кустарника. В прошлом году мы опросили более четырех тысяч читателей «Зеленоград.ру» — 67% считают, что «Иридиум» должен убрать забор.