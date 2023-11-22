Загрязнение реки Сходня глиной и песком официально подтвердили, но источник не нашли. Посмотрели на месте, кто бы это мог быть 22.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Глинистый цвет воды в реке Сходне и неожиданное осеннее половодье, которое зеленоградцы наблюдали в лесопарке между 9 и 12 микрорайонами в начале ноября, «Мосводосток» объяснил «поступлением в реку воды с примесью песка и глины» — там сообщили, что источник сброса не обнаружен. Вода в реке пришла в более или менее нормальное состояние уже на следующий день. Однако на этой неделе жительница 9-го микрорайона рассказала: «Опять в нашей речке глинистая муть». Мы попытались найти источник загрязнения.

В «Мосводостоке» на запрос редакции рассказали, что, получив сигнал об изменении цвета воды в реке 8 ноября, немедленно прибыли на место и провели обследование. Обнаружили глину и песок в воде: «эти вещества имеют природное происхождение и не влияют на жизнедеятельность флоры и фауны», прокомментировали в ведомстве и добавили, что скорость реки может зависеть от от нескольких факторов, в том числе от количества и интенсивности притоков, а также сезонных изменений.

Действительно, к моменту загрязнения погода уже несколько недель стояла дождливая, но эпизодического обилия глины в воде это не объясняет, а выяснить её источник в «Мосводостоке» не смогли.

«Вода поднялась и не течёт — это же признак того, что ниже по течению затруднения, а не выше» , — предположил один из читателей. Может быть и такое: ниже по течению, у плотины перед Нижним городским прудом, Сходня уходит в подземное русло, и иногда решетки водосброса засоряются — тогда сотрудники «Мосводостока» их прочищают. На вопрос, возникали ли подобные проблемы 8 ноября, в «Мосводостоке» ничего не ответили.

Что происходит выше по течению Сходни, мы посмотрели сами 9 ноября. У Школьного озера, в реку впадает Болдов ручей, который уже несколько раз становился «поставщиком» воды белого цвета, загрязненной химикатами. Однако днём 9 ноября вода ручья была относительно чистой — по крайней мере, чище, чем в самой Сходне. Река под Алабушевской эстакадой 9 ноября выглядела вполне обычной.

А вот дальше, рядом с местом строительства тоннеля под железной дорогой в Алабушево, рядом с площадкой «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», сейчас ведутся земляные работы. Еще в начале года для прокладки тоннеля в этом месте запланировали строительство подъездных дорог, и заняться этим собирались как раз осенью. Кроме того, строительство тоннеля активно ведётся по другую сторону железной дороги и затрагивает впадающий в Сходню Андреевский ручей — весной на стройке и прилегающих к ней участках жителей Алабушево случались серьёзные подтопления.

«Возле Алабушево что-то копают возле этой речки. Возможно, там подняли муть, которая спустилась ниже по течению в Зеленоград» , — предположил один из наших читателей.

На территории самой промзоны «Алабушево» никаких изменений в состоянии реки не зафиксировали, сообщил «Зеленоград.ру» источник в ОЭЗ, осмотревший реку по просьбе редакции.

Возможно, сброс глины и песка в воду происходит именно в месте строительства нового Алабушевского тоннеля. Является ли такой сброс серьёзным природоохранным нарушением и насколько сильно строительство затрагивает само русло Сходни — пока непонятно.

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Метки:
загрязнение воды, река сходня
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