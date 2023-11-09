«На территории ОЭЗ, возле Алабушево, что-то копают возле этой речки и, возможно, там подняли муть, которая спустилась ниже по течению в Зеленоград», - пишет Василий в чате района.

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