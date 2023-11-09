Река Сходня в лесу за 9-м микрорайоном окрасилась в желто-коричневый цвет и почти остановилась 09.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом в среду 8 ноября сообщила местная жительница Алина: «Увидела эту „красоту“ в два часа дня: сам поток был гораздо больше, чем обычное течение реки, запаха не почувствовала. По этому маршруту хожу каждый день лет этак десять, но такого ещё не видела», — рассказала она «Зеленоград.ру».

«На территории ОЭЗ, возле Алабушево, что-то копают возле этой речки и, возможно, там подняли муть, которая спустилась ниже по течению в Зеленоград», - пишет Василий в чате района.

Напишите, если вы знаете, какая может быть причина у такого явления -  в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
загрязнение воды, река сходня
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