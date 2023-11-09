Река Горетовка возле Зеленограда окрасилась в молочный цвет
Об этом в среду 8 ноября сообщила местная жительница Алина: «Увидела эту „красоту“ в два часа дня: сам поток был гораздо больше, чем обычное течение реки, запаха не почувствовала. По этому маршруту хожу каждый день лет этак десять, но такого ещё не видела», — рассказала она «Зеленоград.ру».
«На территории ОЭЗ, возле Алабушево, что-то копают возле этой речки и, возможно, там подняли муть, которая спустилась ниже по течению в Зеленоград», - пишет Василий в чате района.
Напишите, если вы знаете, какая может быть причина у такого явления - в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Число штрафов за превышение скорости упало вдвое за время эксперимента с отменой мигающего зелёного Новости
Река Сходня в лесу за 9-м микрорайоном окрасилась в желто-коричневый цвет и почти остановилась Новости
МОЭК несколько месяцев не замечал аварии на теплотрассе, пока на пар из-под земли не обратил внимание местный житель Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — новые поступления, акции, распродажа кожаных женских перчаток Реклама
Современные поезда выпустят в следующем году на Замоскворецкую линию метро — уже начали обучать машинистов Новости
Бесплатный пробный урок «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 12 ноября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области Новости
Парковку возле поликлиники в 9-м микрорайоне увеличат вдвое, а проезд к ней расширят. Проект уже начали делать, а работы запланированы на следующий год Новости
Составлен новый рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что изменилось за полгода Новости
В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза Новости
Пассажиров автобусов из Солнечногорска и Менделеево загоняют на электричку в Зеленоград. Прямые автобусы до метро будут теперь ходить очень редко Новости
Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
Установку двух сотен фонарей перенесли на 2024 год из-за реорганизации управления зеленоградскими лесопарками Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Рукоделие, столярные мастерские и другое прикладное творчество в Зеленограде - собрали информацию о кружках Дети