Загрязнена та часть реки, которая проходит возле деревни Подолино, в трёх километрах от Зеленограда. Белая вода в реке уже как минимум второй день.

Рядом находится Технопарк «Крост» и некоторые местные жители подозревают, что сброс неочищенных стоков происходит через некую трубу, связанную с технопарком, рассказала экс-депутат городского округа Химки Антонина Стеценко. «В пользу этой версии говорит тот факт, что к этой трубе прибегали сотрудники компании и злобно выясняли у местных жителей, кто они такие и зачем пришли», написала Стеценко.