Загрязнена та часть реки, которая проходит возле деревни Подолино, в трёх километрах от Зеленограда. Белая вода в реке уже как минимум второй день.
Рядом находится Технопарк «Крост» и некоторые местные жители подозревают, что сброс неочищенных стоков происходит через некую трубу, связанную с технопарком, рассказала экс-депутат городского округа Химки Антонина Стеценко. «В пользу этой версии говорит тот факт, что к этой трубе прибегали сотрудники компании и злобно выясняли у местных жителей, кто они такие и зачем пришли», написала Стеценко.
Профильные ведомства начали разбирательство, сообщают «Химкинские новости». В областном Минэкологии отметили, что река Горетовка подлежит федеральному надзору. Информация о нарушениях направлена в Росприроднадзор.
Подобный слив в Горетовке был зафиксирован местными жителями летом, но администрация ничего не нашла. А вообще, местные жители борются против загрязнения Горетовки как минимум с 2014 года. К ответственности привлекалось ООО «Подолино» (структура застройщика «Крост»).