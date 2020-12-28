«Ни ограждения, ни знаков, самосвалы иногда стоят поперёк дороги, грязь. Деревья по крону завалены глиной — смотреть страшно». Так в начале декабря описал «беспредел с наваливанием земли в пойму реки Горетовки» читатель «Зеленоград.ру». Речь идет о береге Горетовки между посёлком Жилино и деревней Горетовка. Еще недавно в этом месте вдоль Пятницкого шоссе росли деревья, в которых пряталось русло реки. Осенью участки между шоссе и рекой начали выравнивать бульдозерами. Цели этих работ неизвестны, разрешения на их проведение отсутствует — это выяснилось после обращения «Зеленоград.ру» в разные инстанции. Дело дошло до ареста полицией строительной техники после того, как приостановленные было работы возобновились. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Большое поле (685 тысяч кв.метров) между Жилино и Горетовкой, Пятницким шоссе и Московским областным госпиталем ветеранов войн, — по его краю течёт пострадавший отрезок реки, — уже давно отведено под многоэтажную жилую застройку. В 2012 году был представлен проект жилого микрорайона, который должен был стать второй очередью застройки после ЖК «Первый Зеленоградский» в Голубом. Однако предположение, что земляные работы у реки связаны с началом этого большого строительства, пока не подтвердилось: в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск сообщили, что разрешение на это строительство никто не получал.
Оказалось, что земляные работы шли на двух небольших участках между Пятницким шоссе и рекой, которые находятся в частной собственности у физических лиц, как земли сельхозназначения: один участок (кадастровый номер 50:09:0070108:14, площадь 50 соток) расположен у поворота на Жилинскую улицу, другой (50:09:0070108:15, площадь 16 соток) ближе к Георгиевскому шоссе и деревне Горетовке.
Так эти участки на Пятницком шоссе выглядели в 2018 году: Жилино — впереди, река — справа под деревьями.
В солнечногорской администрации на обращение с фотографиями отреагировали оперативно — на место выехали сотрудники отдела экологии и административно-технического отдела и установили, что ордера на право производство земляных работ не выдавались. По результатам совместного выезда с представителями Росрыболовства в отношении собственников участков были составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушения ведения деятельности в прибрежной полосе (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ) и за несоблюдение требований к сохранению водных ресурсов (части 1 и 2 статьи 8.48), а сами работы были приостановлены. Правда, позже в Росрыболовстве, отвечая на запрос редакции, уточнили, что этот выезд состоялся еще 3 ноября — одновременно как плановый и для проверки информации, поступившей ранее в Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.
Земляные работы по выравниванию участков, которые расположены в границах водоохранной зоны реки Горетовка, проходили без обязательного согласования с Росрыболовством и без соблюдения запретов и ограничений при использовании прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки — таким был вердикт инспекторов. На участках зафиксировали стоянку автотранспорта в границах водоохранной зоны. Ущерб водным биологическим ресурсам на 3 ноября установлен не был. Для чего собственники приступили к выравниванию участков — ведомство не сообщило, указав, что это не входит в задачи расследования по административным правонарушениям.
Статьи КоАП, по которым были возбуждены дела, предусматривают для граждан лишь небольшие штрафы в 3-5 тысяч рублей.
Между тем, работы на участках и не думали останавливаться. Они шли и месяц спустя после выезда Росрыболовства, в начале декабря, и после выезда солнечногорских проверяющих. К 11 декабря вдоль шоссе местами появилось «некое подобие ограждения», как рассказал «Зеленоград.ру» читатель неделю спустя после первого обращения. 13 декабря на участках снова работала техника, несмотря на приостановленные работы: «Самосвалы возят, бульдозер равняет, кран уже появился. На обоих участках движуха».
Повторное обращение в администрацию Солнечногорска привело к тому, что на участки выехал наряд полиции. «Две единицы техники изъяты и помещены на специализированную стоянку на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств, составлены административные материалы» , — сообщили из Солнечногорска.
Насколько пострадала сама река Горетовка от всех этих действий? Увидеть с шоссе что-либо, кроме макушек деревьев за навалами земли, сейчас невозможно, а ведомства, причастные к расследованию, не предоставляют описание или оценку ущерба. Но на фотографиях, полученных редакцией с противоположного берега Горетовки, видно — навалы грунта идут вдоль линии берега, а местами вплотную приближаются к нему. Земля практически ссыпается в реку. Часть русла реки не видно под завалами деревьев, которые образовались неизвестно из-за чего.
Росрыболовство, отвечая на запрос редакции 22 декабря, пообещало провести повторное обследование реки Горетовки, учитывая факт продолжения работ. А в остальном там посоветовали обратиться в прокуратуру, чтобы та, «учитывая опасность причинения вреда в будущем, подала иск о запрещении деятельности, создающей такую опасность».
В Министерстве экологии и природопользования Московской области пока не отреагировали на запрос редакции. Ни в одном из ведомств не ответили на вопрос, предусмотрена ли компенсация ущерба, нанесённого реке, водоохранной зоне и береговой растительности или какие-либо восстановительные работы.
«Зеленоград.ру» планирует выяснить результаты повторной проверки и установить планы собственников всех этих участков. Если вы что-то знаете по этой теме, напишите нам.