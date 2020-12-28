Большое поле (685 тысяч кв.метров) между Жилино и Горетовкой, Пятницким шоссе и Московским областным госпиталем ветеранов войн, — по его краю течёт пострадавший отрезок реки, — уже давно отведено под многоэтажную жилую застройку. В 2012 году был представлен проект жилого микрорайона, который должен был стать второй очередью застройки после ЖК «Первый Зеленоградский» в Голубом. Однако предположение, что земляные работы у реки связаны с началом этого большого строительства, пока не подтвердилось: в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск сообщили, что разрешение на это строительство никто не получал.

Оказалось, что земляные работы шли на двух небольших участках между Пятницким шоссе и рекой, которые находятся в частной собственности у физических лиц, как земли сельхозназначения: один участок (кадастровый номер 50:09:0070108:14, площадь 50 соток) расположен у поворота на Жилинскую улицу, другой (50:09:0070108:15, площадь 16 соток) ближе к Георгиевскому шоссе и деревне Горетовке.

Так эти участки на Пятницком шоссе выглядели в 2018 году: Жилино — впереди, река — справа под деревьями.