В Болдов ручей снова слили какую-то белую химию. Городская администрация, похоже, продолжает бездействовать 28.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Белое вещество непонятного происхождения вновь попало в Болдов ручей, который течёт в парке возле 11-го микрорайоне. Фото и видео сделал читатель «Зеленоград.ру» Егор В. днем во вторник, 28 сентября.

В «Мосводостоке» редакции сообщили, что накануне, 27 сентября, около пяти часов вечера «выявлен сброс загрязняющих веществ в русло Болдова ручья». Специалисты ведомства оперативно установили боновые заграждения для локализации загрязнения, а также обработали поверхность воды сорбирующим средством, сообщил редакции «Мосводосток». Тем не менее и на следующий день вода в русле оставалась белой.

В среду «Мосводосток» передаст в полицию заявление о розыске и принятии мер к виновнику очередного загрязнения Болдова ручья.

История с загрязнением Болдова ручья в Зеленограде повторяется регулярно. Точку сброса, как правило, находят быстро — обычно это разные ливнёвки на Ленинградском шоссе. Виновников при этом не находят.

На обращение «Зеленоград.ру» префектура ответила, что устанавливать камеры видеонаблюдения у каждой дождеприёмной решётки нецелесообразно. Альтернативные варианты типа фотоловушек с автоматической фиксацией городская администрация даже не рассматривает.

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По каждому выявленному случаю сброса загрязняющих веществ в зеленоградские ручьи и реки «Мосводосток» пишет заявление в полицию, и каждый раз дело превращается в «висяк». На запросы редакции в полиции отвечают, что вся информация у заявителя, то есть у «Мосводостока». Он, в свою очередь, сообщает, что полиция виновников не нашла.

Подробнее о других случаях загрязнения зеленоградских водоемов и ручьев можно прочитать здесь.

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Метки:
экология, происшествия, микрорайон 11, загрязнение воды, болдов ручей
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