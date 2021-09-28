В среду «Мосводосток» передаст в полицию заявление о розыске и принятии мер к виновнику очередного загрязнения Болдова ручья.

История с загрязнением Болдова ручья в Зеленограде повторяется регулярно. Точку сброса, как правило, находят быстро — обычно это разные ливнёвки на Ленинградском шоссе. Виновников при этом не находят.

На обращение «Зеленоград.ру» префектура ответила, что устанавливать камеры видеонаблюдения у каждой дождеприёмной решётки нецелесообразно. Альтернативные варианты типа фотоловушек с автоматической фиксацией городская администрация даже не рассматривает.