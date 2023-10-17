«Жилищник» заказал обработку от тараканов зеленоградских домов в течение двух лет 17.10.2023 ZELENOGRAD.RU

На дезинсекцию в жилых домах в 2024—2025 годах «Жилищник» выделил 15,5 миллионов рублей. В списке 486 корпусов, включая новостройки — коммерческие и по программе реновации. Деньги выплатят подрядчику, который будет обрабатывать от тараканов конкретные дома и подъезды по заявкам жителей.

Речь идёт только об обработке нежилых помещений в подъездах — подвалов, чердаков, мусорокамер. Тараканы в квартирах — это уже зона ответственности жителей. Хотя зачастую неэффективно травить тараканов в общих помещениях, если они будут продолжать ползти хотя бы из одной квартиры.

Дезинсекция проводится по заявкам жителей в управляющую компанию. Оставить их можно в единой диспетчерской службе по телефону 8-495-539-53-53 (самый надежный способ) или в чат-боте «Жилищника» в телеграме @GBU_ZelaoBot. Можно в своем подъезде нажать кнопку вызова диспетчера в лифте или возле него (на первом этаже) и сказать про тараканов.

Дезинсекцией занимается специалист-подрядчик — для его выбора и объявляется конкурс. Расчет стоимости его услуг сделан по совокупности квадратных метров всех домов. Конкурса как такового не было, потому что участвовала одна организация — учрежденное Роспотребнадзором государственное предприятие «Московский городской центр дезинфекции» (МГЦД), более известный как «дезстанция». Соответственно, в отсутствие конкуренции начальная сумма не была снижена.

Предыдущая сделка на два года (2022-2023) на то же количество домов обошлась в 11,7 миллионов, стартовая цена 14 млн была снижена, поскольку в конкурсе участвовали две организации. Выиграла та же дезстанция. До того стоимость работ снижали еще больше. Например, стартовую цену на обработку домов в 2021 году при высокой конкуренции (10 участников) опустили с 5,6 до 1 млн, в 2020м — с 4,8 млн до 875 тысяч рублей.

Если объем работ, прописанный в договоре, выполняется досрочно, а заявки от жителей поступают, то «Жилищник» заключает дополнительные контракты. Так было, например, в прошлом году: остаток работ выполняла компания «Деззащита».

В адресном списке — не все корпуса, обслуживаемые «Жилищником». Например, нет двух пятиэтажек на улице Гоголя, 11А и 11В. С перспективным их сносом это не связано, в перечень включены старые дома 19-го микрорайона, которые планируется снести раньше, чем пятиэтажки в 10-м. Кроме многоэтажных домов в списке указаны коттеджи в Малино. Новые дома в 9 и 19 микрорайонах, построенные по программе реновации, тоже включены.

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Метки:
тараканы, дезинсекция
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