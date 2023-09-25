Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно 25.09.2023 ZELENOGRAD.RU

История с использованием исторического вокзала на Привокзальной площади продолжается. Летом РЖД продлили договор с арендатором, державшим небольшое кафе и магазинчик, а в сентябре внезапно расторгли и попросили очистить помещение. Сносить здание пока не планируют, но хотят отдать Москве, которая не хочет его брать.

«Выдали предписание освободить помещение до октября», рассказал «Зеленоград.ру» владелец кафе, арендующий помещение в старом вокзале, и добавил, что из-за реконструкции и заборов, загораживающих вход, дела уже давно шли неважно, посетителей было мало. А его отправленное в РЖД предложение взять в аренду всё здание и отремонтировать за свой счёт осталось без ответа. Предприниматель уже закрыл кафе и вывез оборудование.

Бывший зал ожидания на вокзале открыт, но там сложены какие-то стройматериалы и пользуются им, похоже, только контролёры МТППК. Во всяком случае, они входят и заходят в помещение. В сквере рядом с вокзалом, скрытые строительным забором, спят бомжи.

Угроза сноса висит над историческим зданием вокзала на станции Крюково с прошлого года. Сейчас позиция РЖД такова: в Крюково построен масштабный, комфортный и современный транспортно-пересадочный узел, в нём есть площади для обслуживания пассажиров и предоставления им «сопутствующих услуг», туалеты и прочее. Снос и передача в аренду старого вокзала не планируется, но в обслуживании пассажиров оно задействовано не будет, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании. И отметили, что против его передачи в управление городу Москве РЖД не возражает.

В РЖД обсуждали возможность открыть в этом помещении музей станции Крюково. Но потом решили передать здание зеленоградской префектуре. Но префектура не хочет его забирать, потому что придётся переоформлять собственность, а это очень долго (будто надо успеть к какому-то сроку). При этом в префектуре отметили, что саму инициативу создания в здании «исторического комплекса» поддерживают. Взять на баланс здание вокзала префектура не может, это решение уровня мэрии.

Идут ли какие-то переговоры о дальнейшей судьбе вокзала между РЖД и правительством Москвы, мы пока не знаем, но арендатора из здания зачем-то убрали. В префектуре считают, что здание вокзала находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в нём отсутствуют инженерные коммуникации, поэтому оно непригодно для культурного учреждения (это написано в одном из ответов о судьбе вокзала, он есть в редакции). Но в РЖД с этим не согласны — редакции сообщили совсем другое: «Здание подключено к системе электро- и теплоснабжения, внешний вид — эстетичен, внутренние помещения находятся в удовлетворительном состоянии».

Об архитектурной ценности вокзала в Крюково почитать здесь.

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Метки:
станция крюково, вокзал
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Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно Новости
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