Угроза сноса висит над историческим зданием вокзала на станции Крюково с прошлого года. РЖД хочет отдать его на содержание московским властям, а те не хотят его забирать. Продолжаются ли эти переговоры, неизвестно, но сносить его в ближайшее время, вероятно, пока не будут. Такой вывод можно сделать из рассказа владельца кафе, работающего в здании — с ним продлили договор еще на год, а само здание начали ремонтировать.

Сейчас вокзал загорожен строительными заборами, его практически не видно. Но кафе с напитками, выпечкой и небольшим магазинчиком продолжает работать. Само здание начали штукатурить — вероятно, подновляют фасад к открытию МЦД. Хотя именно под проект МЦД его и хотели снести как устаревший и ненужный.

Зал ожидания, многие годы работавший в старом вокзале, сейчас закрыт. Совсем или временно, пока неизвестно. В РЖД обсуждали возможность открыть в этом помещении музей станции Крюково. Но потом решили передать здание зеленоградской префектуре. Но префектура не хочет его забирать, потому что придётся переоформлять собственность, а это очень долго. При этом в префектуре отметили, что саму инициативу создания в здании «исторического комплекса» поддерживают.

Об архитектурной ценности вокзала в Крюково почитать здесь.