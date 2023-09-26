Нежилое помещение в жилом корпусе 360, где раньше работал магазин «Протор», пустует много лет и выглядит, как после бомбёжки. Раньше там хотели открыть спортивный клуб, но всё закончилось продажей пространства частной компании под «свободное назначение».

Речь идет о первом этаже и подвале в 1 и 2-м подъездах «Флейты», их общая площадь — 1158 квадратных метров. «Протор» выехал оттуда в 2015 году из-за резко выросшей цены аренды. Аналогичные помещения в нежилых пространствах «Флейты» давно заняты «Пятерочкой» и музеем, а это власти никак не могли пристроить. В 2017 году департамент городского имущества пытался сдать это помещение в аренду со свободным назначением, но желающих не нашлось. В 2019-м помещение передали в хозяйственное управление «Москомспорту». Ведомство планировало устроить там зал единоборств и универсальный спортивный зал. В 2020-м за восемь миллионов сделали проект капитального ремонта помещения, но сам ремонт так и не начался. В марте этого года муниципальное помещение снова выставили на торги — на этот раз на продажу, за 73 миллиона рублей. Желающих снова не нашлось.

Затем помещение начали продавать посредством публичного предложения со стартовой ценой 73 млн. В отличие от предыдущих торгов здесь аукцион шёл на снижение цены. На этот раз было три заявки, двух участников не допустили к аукциону, а третий — ООО «Строй Групп» — стал победителем, предложив цену 58 млн. рублей. Сейчас оформляют необходимые документы, а новый собственник может открыть магазин, пункт выдачи товаров, салон или «другой вид бизнеса», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента городского имущества. Для пункта выдачи помещение явно великовато. На «Циане» уже висит объявление с предложением купить его как торговую площадь за 90 миллионов.