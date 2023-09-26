У большого заброшенного помещения во «Флейте» спустя восемь лет появился новый владелец. Он может открыть там что пожелает или перепродать его 26.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Нежилое помещение в жилом корпусе 360, где раньше работал магазин «Протор», пустует много лет и выглядит, как после бомбёжки. Раньше там хотели открыть спортивный клуб, но всё закончилось продажей пространства частной компании под «свободное назначение».

Речь идет о первом этаже и подвале в 1 и 2-м подъездах «Флейты», их общая площадь — 1158 квадратных метров. «Протор» выехал оттуда в 2015 году из-за резко выросшей цены аренды. Аналогичные помещения в нежилых пространствах «Флейты» давно заняты «Пятерочкой» и музеем, а это власти никак не могли пристроить. В 2017 году департамент городского имущества пытался сдать это помещение в аренду со свободным назначением, но желающих не нашлось. В 2019-м помещение передали в хозяйственное управление «Москомспорту». Ведомство планировало устроить там зал единоборств и универсальный спортивный зал. В 2020-м за восемь миллионов сделали проект капитального ремонта помещения, но сам ремонт так и не начался. В марте этого года муниципальное помещение снова выставили на торги — на этот раз на продажу, за 73 миллиона рублей. Желающих снова не нашлось.

Затем помещение начали продавать посредством публичного предложения со стартовой ценой 73 млн. В отличие от предыдущих торгов здесь аукцион шёл на снижение цены. На этот раз было три заявки, двух участников не допустили к аукциону, а третий — ООО «Строй Групп» — стал победителем, предложив цену 58 млн. рублей. Сейчас оформляют необходимые документы, а новый собственник может открыть магазин, пункт выдачи товаров, салон или «другой вид бизнеса», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента городского имущества. Для пункта выдачи помещение явно великовато. На «Циане» уже висит объявление с предложением купить его как торговую площадь за 90 миллионов.

Пока помещение неспешно пытались сдать и продать, оно всё больше приходило в упадок. Являясь при этом частью большого исторического дома, где открыт музей Зеленограда. Забавно читать в документах торгов «многоэтажный жилой дом, в котором располагается нежилое помещение, относится к объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия» — и видеть реальное состояние этого объекта. Фасадные стекла разбиты с обеих сторон здания, прикрыты фанеркой и металлическими листами, стены расписаны внутри и снаружи.

Кто все эти годы должен был следить за пустым зданием? Если оно принадлежит городу, то, очевидно, городские власти и должны. Однако на этот прямой вопрос редакции «Зеленоград.ру» ни в департаменте городской имущества, ни в префектуре не ответили. Зато заверили, что новый собственник будет нести «полную ответственность за сохранность и содержание самого нежилого помещения, фасадов, входной группы и уборку прилегающей территории».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, коммерческая недвижимость, флейта
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Музей «Московский транспорт» планируют открыть в Зеленограде Новости
У большого заброшенного помещения во «Флейте» спустя восемь лет появился новый владелец. Он может открыть там что пожелает или перепродать его Новости
SURA SUSHI с заботой о твоём здоровье! Реклама
Для продуктовой ярмарки в 11-м микрорайоне построят всепогодный павильон Новости
Двенадцать зеленоградцев лишились возможности брать в прокат электросамокаты. Но этого мало Новости
Концерт этно-экстрим-группы «ИВА НОВА» — 29 сентября в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Школы используют запрещенные воздуходувки для уборки листьев. Иногда прямо во время уроков Истории
Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно Новости
Какое направление танцев подойдет вашему ребенку? Реклама
День хлеба - ровно 43 года назад на зеленоградском хлебозаводе испекли первый хлеб Истории
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2024—2026 годах Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2018 годов рождения Реклама
Историческая остановка на Центральном проспекте протекает и осыпается. Её не могут починить несколько месяцев Истории
Клещи активизировались в сентябре. А с начала года число укусов и заболеваний боррелиозом выросло на треть Новости
На здание нового вокзала в Крюково вернули исчезнувшую перед открытием МЦД вывеску Новости
TopGun-Зеленоград приглашает на работу асов своего дела Реклама
Полиция просит оценить свою работу — воспользуйтесь этим шансом Новости
Фильм «Барби» бесплатно покажут в уличном кинотеатре «Зеленопарка». Один раз — 23 сентября Афиша
Зеленоградские компании — «Миландр» и «Лайтком» — обвинили в фиктивном применении отечественного чипа ради преференций Истории
Пекарня-кондитерская «Булонже» приглашает на торжественное открытие — 23 сентября в корпусе 360А Реклама
Ещё одна освещенная дорожка появилась в зеленоградском лесу Новости
Камеры начали фиксировать непристегнутого пассажира. Штраф в 1000 рублей получит собственник автомобиля Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Победить нелегальную торговлю на станции Крюково в очередной раз обещают зеленоградские власти. Прежде они неизменно проигрывали Новости
Розыгрыш 40.000 рублей от Intrends! Реклама
Работа главного художника зеленоградского «Ведогонь-театра» номинирована на международную премию. Давайте поможем ему победить в «народном голосовании» Новости
Пропускной способности нового вокзала в Крюково хватит «на десятилетия вперед», обещают в мэрии. Число пассажиров может вырасти в четыре раза Новости
День открытых дверей в центре развития детей «Маленький Оксфорд» — 23 сентября вас ждут мастер-классы, аквагрим и подарки Реклама
Сальмонеллез нашли у зеленоградца, после употребления роллов из зеленоградской доставки «Окисуши» Новости
Приходите в гости к заврику Грише — изучать математику и английский язык в детском центре «Учи.Ру» Реклама
Можно ли убирать опавшие листья воздуходувкой, если она так громко шумит Ответы
Спектакль «Онегин» — 30 сентября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Реставрация исторической скульптуры оленей завершена — теперь нужно найти для них безопасное место Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 23 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Зарядную станцию для электромобилей устанавливают в Андреевке Новости
Магазин натуральных волос на базе салона красоты Frau Beauty Salon открылся в Зеленограде Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру