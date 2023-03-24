Продаются первый этаж и подвал — всего более тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимают до 5 апреля. Назначение помещения свободное. Это значит, что купивший его может открыть там всё, что захочет. Кроме разве что хостела — потому что жилой дом. В 2017 году департамент городского имущества уже пытался сдать это помещение в аренду со свободным назначением, но желающих не нашлось. Бывший глава управы района Савелки Андрей Макшанцев говорил, что «крайне против открытия в жилых домах магазинов», хотя они повсеместно открываются

Магазин бытовой техники «Протор» выехал из «Флейты» в 2014 году из-за резко подорожавшей аренды. В 2019-м помещение передали Москомспорту. Ведомство планировало устроить там зал единоборств, универсальный спортивный зал и административные помещения. В 2020-м были выделены бюджетные деньги на разработку проекта капитального ремонта помещения, контракт тогда выполнили (то есть, сделали проект). Ремонт так и не начался, в помещении кто-то регулярно бил стекла, расписывал стены снаружи и внутри, ломал фанерку, которой прикрывали разруху.