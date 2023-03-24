Это пространство бывшего магазина «Протор» в корпусе 360. Раньше там планировали открыть спортивный клуб, сейчас — готовы продать под любые цели за 73 миллиона. Это помещение давно заброшено внутри и снаружи.
Продаются первый этаж и подвал — всего более тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимают до 5 апреля. Назначение помещения свободное. Это значит, что купивший его может открыть там всё, что захочет. Кроме разве что хостела — потому что жилой дом. В 2017 году департамент городского имущества уже пытался сдать это помещение в аренду со свободным назначением, но желающих не нашлось. Бывший глава управы района Савелки Андрей Макшанцев говорил, что «крайне против открытия в жилых домах магазинов», хотя они повсеместно открываются
Магазин бытовой техники «Протор» выехал из «Флейты» в 2014 году из-за резко подорожавшей аренды. В 2019-м помещение передали Москомспорту. Ведомство планировало устроить там зал единоборств, универсальный спортивный зал и административные помещения. В 2020-м были выделены бюджетные деньги на разработку проекта капитального ремонта помещения, контракт тогда выполнили (то есть, сделали проект). Ремонт так и не начался, в помещении кто-то регулярно бил стекла, расписывал стены снаружи и внутри, ломал фанерку, которой прикрывали разруху.
Соседние большие помещения между «ногами» Флейты отданы зеленоградскому музею. Их капитально отремонтировали, но музей пока в процессе переезда — это долгий процесс. В нежилых помещениях дома работают «Пятерочка», «Винлаб», банк и служба доставки «Самокат».