Речь идет о первом этаже и подвал в 7 и 8-м подъездах корпуса 360, их общая площадь — 1158 квадратных метров. Здесь долгие годы работал магазин бытовой техники «Протор», но он выехал в 2014 году из-за резко выросшей арендной платы. После чего помещение стояло пустым, захламленным и с разбитыми окнами.
Год назад его официально передали государственному учреждению Москомспорта — «МГФСО». Но в тот момент свободных бюджетных денег на капитальный ремонт уже не было. Сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации капремонта. На это дается чуть больше трех месяцев с момент заключения контракта.
После ремонта здесь планируют открыть зал единоборств и универсальный спортивный зал, остальное отдадут под административные помещения, сообщили «Зеленоград» в прошлом году в «МГФСО». Это учреждение уже управляет в Зеленограде двумя спортивными объектами — это ФОК «Юность» в 4 микрорайоне и спортивная база в корпусе 813. В первом занимаются боксом, фехтованием, работает тренажёрный зал, во втором — тоже тренажёры, а также фитнес, атлетическая гимнастика и база для подготовки учащихся по лыжным гонкам.
68% процентов участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что им нравится идея открыть во «Флейте» спортклуб. В прошлом году, рассказав об этих планах жителям, глава управы района Савелки Андрей Макшанцев отметил, что «крайне против открытия в жилых домах магазинов». А магазин мог бы быть: в 2017 году департамент городского имущества выставлял это помещение на торги под «свободное назначение» — то есть, арендатор мог открыть там что захочет, кроме хостела (потому что жилой дом). Как правило, в таких случаях арендатор открывает продуктовый магазин. Но желающих не нашлось. А затем власти решили отдать это помещение московскому департаменту спорта.
В соседних нежилых помещениях «Флейты», переданных «Музею Зеленограда», уже идёт капитальный ремонт. Недавно подрядчики в ходе работ пробили трубу горячего водоснабжения в 5-м подъезде дома — подъезд был в густом пару несколько часов, рассказали жители.