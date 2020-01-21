Год назад его официально передали государственному учреждению Москомспорта — «МГФСО». Но в тот момент свободных бюджетных денег на капитальный ремонт уже не было. Сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации капремонта. На это дается чуть больше трех месяцев с момент заключения контракта.

После ремонта здесь планируют открыть зал единоборств и универсальный спортивный зал, остальное отдадут под административные помещения, сообщили «Зеленоград» в прошлом году в «МГФСО». Это учреждение уже управляет в Зеленограде двумя спортивными объектами — это ФОК «Юность» в 4 микрорайоне и спортивная база в корпусе 813. В первом занимаются боксом, фехтованием, работает тренажёрный зал, во втором — тоже тренажёры, а также фитнес, атлетическая гимнастика и база для подготовки учащихся по лыжным гонкам.