МЦД-3 от Зеленограда запущен, но реконструкция станции Крюково ещё продолжается — надо завершить интеграцию пассажирского терминала с Крюковской эстакадой. Закончить эти работы вместе с новыми остановками на мосту планируется в октябре.

На эстакаду планируется перенаправить несколько зеленоградских маршрутов, здесь будут останавливаться автобусы 1, 10, 12, 15, 19, 23, 25, 32 (последний только в сторону старого города). Маршруты 5-й, 17-й и 22-й закроют, но формально это считается объединением с другими маршрутами.

Департамент транспорта объяснил, зачем это делают, — чтобы улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз пассажиров к станции МЦД Крюково. Выйти со станции к остановкам на мосту можно будет непосредственно из нового конкорса (здания нового вокзала в Крюково), спуститься к платформам, соответственно, так же. Новые остановки на эстакаде будут называться «МЦД Крюково» — так же, как старые на Крюковской и Привокзальной площадях.

Вопрос вроде бы решенный, но департамент транспорта просит высказать мнение о планируемых изменениях, а также о других проблемах и необходимых улучшениях общественного транспорта в Зеленограде. Для этого заполните эту форму.