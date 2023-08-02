Выделенка для автобусов на Ленинградском шоссе возле Химок останется почти до конца года. Нужно ли оставит её навсегда? 02.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Небольшую выделенную полосу для автобусов и спецслужб сделали от пересечения Ленинградского шоссе с Шереметьевским до ТЦ «Мега» в сторону Москвы в середине июля. Она считается временной — на период реконструкции транспортной развязки возле «Меги» — и будет действовать до 10 декабря.

Это следует из ответа Центра организации дорожного движения. Выделенку организовали в соответствии с проектом строительства путепровода на 24-м километре трассы. Это масштабная стройка, из-за которой изменили схему движения на Ленинградском и Новосходненском в районе монумента «Ежи» и закрыли на год отдельные полосы движения на ряде участков Ленинградки в районе пересечения с Международным шоссе. На М10 в районе Химок из-за большой стройки — большие пробки.

Нужна ли выделенная полоса для автобусов на Ленинградском шоссе от Зеленограда до Москвы постоянно?
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Метки:
ленинградское шоссе, выделенная полоса
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