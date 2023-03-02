Кроме того, с 12 по 15 мая движение по Ленинградскому шоссе в сторону области будет по встречной полосе - три полосы закроют, но сохранят движение по трем полосам в каждом направлении по временной объездной дороге. В это время строители обеспечат примыкание шоссе к проектируемому путепроводу.

А с 16 мая до конца года движение на Ленинградском шоссе закроют 6 полос, но сохранят движение по двум полосам в каждом направлении по временной объездной дороге.

Ленинградка сдвигается на улицу 9 мая, то есть часть этой улицы в районе монумента «Ежи» отдадут под шоссе, уточняют в сообществе «Типичные Химки». Если вы едете по Новосходненскому шоссе в сторону Москвы, и вам нужно на Ленинградку в область, то придется объезжать через Новокуркинское шоссе, улицу Дружбы, и затем лишь на Репинской развязке можно будет свернуть в область. Если надо с Новосходненского выехать на Ленинградку в Москву, то также придется ехать через все Новые Химки через Юбилейный проспект или Нагорное шоссе. Если едете по Ленинградскому шоссе в область и надо попасть на Новосходненское, нужно будет заезжать на эстакаду, ведущую к «Меге».

Ограничения связаны с масштабным строительством путепроводов на 24-километре Ленинградского шоссе на пересечении с Октябрьской железной дорогой, сообщает администрация Химок.

Еще в ноябре для строительства развязки закрыли отдельные полосы движения — от одной до трех — на нескольких участках Ленинградского шоссе в районе его пересечения с Международным и Вашутинским. Эти ограничения действуют до 1 декабря.

Строительство эстакады через пути Октябрьской железной дороги началось на Ленинградском шоссе в июне прошлого года. По существующему проекту развязки, Ленинградское шоссе в районе Химок расширят на две полосы. В проект входит строительство эстакады на восемь полос движения над железнодорожными путями вместо аварийного существующего путепровода, строительство съездов с Ленинградки на Международное и Вашутинское шоссе, реконструкция боковых проездов вдоль Ленинградского и Международного шоссе, строительство новой дороги между Вашутинским и Международным шоссе, устройство новых полос движения, тротуаров, заездных карманов и новых остановок для автобусов. карманов и новых остановок для автобусов.