Перекрытия и ограничения на Ленинградском и Новосходненском шоссе вводят до конца года 02.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Схему движения на Новосходненском и Ленинградском шоссе в районе монумента «Ежи» поменяют с 10 марта по 31 декабря. Будет полностью перекрыт участок Новосходненского шоссе от пересечения с Машкинским шоссе до автобусной остановки "Монумент".

Кроме того, с 12 по 15 мая движение по Ленинградскому шоссе в сторону области будет по встречной полосе - три полосы закроют, но сохранят движение по трем полосам в каждом направлении по временной объездной дороге. В это время строители обеспечат примыкание шоссе к проектируемому путепроводу.

А с 16 мая до конца года движение на Ленинградском шоссе закроют 6 полос, но сохранят движение по двум полосам в каждом направлении по временной объездной дороге.

Ленинградка сдвигается на улицу 9 мая, то есть часть этой улицы в районе монумента «Ежи» отдадут под шоссе, уточняют в сообществе «Типичные Химки». Если вы едете по Новосходненскому шоссе в сторону Москвы, и вам нужно на Ленинградку в область, то придется объезжать через Новокуркинское шоссе, улицу Дружбы, и затем лишь на Репинской развязке можно будет свернуть в область. Если надо с Новосходненского выехать на Ленинградку в Москву, то также придется ехать через все Новые Химки через Юбилейный проспект или Нагорное шоссе. Если едете по Ленинградскому шоссе в область и надо попасть на Новосходненское, нужно будет заезжать на эстакаду, ведущую к «Меге».

Ограничения связаны с масштабным строительством путепроводов на 24-километре Ленинградского шоссе на пересечении с Октябрьской железной дорогой, сообщает администрация Химок.

Еще в ноябре для строительства развязки закрыли отдельные полосы движения — от одной до трех — на нескольких участках Ленинградского шоссе в районе его пересечения с Международным и Вашутинским. Эти ограничения действуют до 1 декабря.

Строительство эстакады через пути Октябрьской железной дороги началось на Ленинградском шоссе в июне прошлого года. По существующему проекту развязки, Ленинградское шоссе в районе Химок расширят на две полосы. В проект входит строительство эстакады на восемь полос движения над железнодорожными путями вместо аварийного существующего путепровода, строительство съездов с Ленинградки на Международное и Вашутинское шоссе, реконструкция боковых проездов вдоль Ленинградского и Международного шоссе, строительство новой дороги между Вашутинским и Международным шоссе, устройство новых полос движения, тротуаров, заездных карманов и новых остановок для автобусов. карманов и новых остановок для автобусов.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, ограничения движения транспорта, новосходненское шоссе
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