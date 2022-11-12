Представлен проект новой развязки на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Фото со всех сторон
На ряде участков Ленинградского шоссе в районе пересечения с Международным шоссе с 12 ноября 2022 года по 1 декабря 2023 года будут недоступны для проезда от одной до трех полос (в зависимости от участка). Это связано с проведением строительных работ, сообщили в департаменте транспорта.
Участок 1: Ленинградское шоссе в районе пересечения с Международным шоссе. Особенности: три полосы закрыты для движения, обустройство временных уширений
Участок 2: Ленинградское шоссе в сторону центра в районе пересечения с Вашутинским шоссе. Особенности: одна полоса закрыта для движения
Участок 3: Ленинградское шоссе в сторону центра в районе пересечения с Международным шоссе. Особенности: три полосы закрыты, для движения обустроена временная объездная дорога
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