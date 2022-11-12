На ряде участков Ленинградского шоссе в районе пересечения с Международным шоссе с 12 ноября 2022 года по 1 декабря 2023 года будут недоступны для проезда от одной до трех полос (в зависимости от участка). Это связано с проведением строительных работ, сообщили в департаменте транспорта.