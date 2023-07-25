Зеленоград в зоне «пригород»

Не было сомнений, что к запуску МЦД Зеленоград окажется в пригородной зоне со стоимостью проезда более высокой, чем для остальных москвичей.

Утверждение тарифов положило конец многолетним отговоркам мэрии, что они ещё ничего не решено. И это новое начало истории уравнивание зеленоградцев в правах с остальными москвичами, а только начало диалога властями. Почти четыре тысячи зеленоградцев уже поддерживали требование о справедливых тарифах на МЦД. Заполните форму на странице zelenograd.ru/mcd-za-50, чтобы влиять на ситуацию и не пропускать важные новости.

Почему нахождение Зеленограда в пригородной зоне плохо, и что мы предлагаем, читайте здесь.