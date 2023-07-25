О стоимости проезда на МЦД-3 из Зеленограда со слов мэра сейчас известна стоимость разовой поездки и основных абонементов. Но осталось ещё много вопросов.
Поездка на электричке МЦД от Зеленограда будет стоить 65 рублей с последующей бесплатной пересадкой на метро/МЦК/МЦД в течение 90 минут (по банковской карте — 71 рубль).
МЦД/метро/автобус без лимита поездок:
- на 30 дней — 3010 рублей
- 90 дней — 7800 рублей
- 365 дней (один год) — 25450 рублей
Для учащихся для поездок из зоны «Пригород» вводится некий льготный проездной, цена не сообщается.
Пересадка на автобусы. Судя по тому, что Собянин молчит о льготной пересадке на автобусы «Мосгортранса» (-50% дешевле при пересадке в течение 90 минут), надо исходить из того, что при поездке из/в зоны «Пригород» льготной пересадки на автобусы «Мосгортранса» не будет.
Проезд на МЦД до соседних станций. Например, сейчас доехать на электричке из Зеленограда до Сходни стоит 30 рублей, а по тарифу МЦД — 65. Непонятно, как продолжить ездить по прежней цене.
Не было сомнений, что к запуску МЦД Зеленоград окажется в пригородной зоне со стоимостью проезда более высокой, чем для остальных москвичей.
Утверждение тарифов положило конец многолетним отговоркам мэрии, что они ещё ничего не решено. И это новое начало истории уравнивание зеленоградцев в правах с остальными москвичами, а только начало диалога властями. Почти четыре тысячи зеленоградцев уже поддерживали требование о справедливых тарифах на МЦД. Заполните форму на странице zelenograd.ru/mcd-za-50, чтобы влиять на ситуацию и не пропускать важные новости.
Почему нахождение Зеленограда в пригородной зоне плохо, и что мы предлагаем, читайте здесь.