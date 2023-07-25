Утверждены тарифы на МЦД из Зеленограда. О чем рассказал Собянин, а о чем умолчал 25.07.2023 ZELENOGRAD.RU

О стоимости проезда на МЦД-3 из Зеленограда со слов мэра сейчас известна стоимость разовой поездки и основных абонементов. Но осталось ещё много вопросов.

Разовая поездка

Поездка на электричке МЦД от Зеленограда будет стоить 65 рублей с последующей бесплатной пересадкой на метро/МЦК/МЦД в течение 90 минут (по банковской карте — 71 рубль).

Абонементы

МЦД/метро/автобус без лимита поездок:

  • на 30 дней — 3010 рублей
  • 90 дней — 7800 рублей
  • 365 дней (один год) — 25450 рублей

Для учащихся для поездок из зоны «Пригород» вводится некий льготный проездной, цена не сообщается.

Что пока непонятно

Пересадка на автобусы. Судя по тому, что Собянин молчит о льготной пересадке на автобусы «Мосгортранса» (-50% дешевле при пересадке в течение 90 минут), надо исходить из того, что при поездке из/в зоны «Пригород» льготной пересадки на автобусы «Мосгортранса» не будет.

Проезд на МЦД до соседних станций. Например, сейчас доехать на электричке из Зеленограда до Сходни стоит 30 рублей, а по тарифу МЦД — 65. Непонятно, как продолжить ездить по прежней цене.

Зеленоград в зоне «пригород»

Не было сомнений, что к запуску МЦД Зеленоград окажется в пригородной зоне со стоимостью проезда более высокой, чем для остальных москвичей.

Утверждение тарифов положило конец многолетним отговоркам мэрии, что они ещё ничего не решено. И это новое начало истории уравнивание зеленоградцев в правах с остальными москвичами, а только начало диалога властями. Почти четыре тысячи зеленоградцев уже поддерживали требование о справедливых тарифах на МЦД. Заполните форму на странице zelenograd.ru/mcd-za-50, чтобы влиять на ситуацию и не пропускать важные новости.

Почему нахождение Зеленограда в пригородной зоне плохо, и что мы предлагаем, читайте здесь.

Читайте также
МЦД в Зеленограде запустят, возможно, 15-го августа. Вот как будут ходить поезда от Крюково
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, мцд, сюжет: включение зеленограда в центральную зону мцд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Утверждены тарифы на МЦД из Зеленограда. О чем рассказал Собянин, а о чем умолчал Новости
Бесплатные автобусы вместо электричек запустят от Крюково до метро «Ховрино» утром 26 июля Новости
Поезд «Иволга» впервые отвез пассажиров из Зеленограда в Москву и обратно Новости
Больше часа провели пассажиры запертыми в электричке возле Крюково из-за пожара в Солнечногорске. Некоторые пытались заставить машиниста открыть двери. Он вызвал охрану Новости
Компания «МилкПро» по производству европейских сыров Alti приглашает на работу Реклама
Строительство участка скоростной магистрали от Москвы до Алабушево задерживается — денег дали в три раза меньше, чем обещали Новости
Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей Реклама
Светофор на въезде из Андреевки в Зеленоград перенастроили Новости
Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты Реклама
Магазин сети «Светофор» на Центральной площади закрылся, не проработав и года. Возможно, он переедет в 1-м микрорайон Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Беспилотник упал на зеленоградском кладбище Новости
Зачем меняют семь автобусных маршрутов в Зеленограде — объясняет департамент транспорта. И спрашивает ваше мнение Истории
О массовых фальсификациях на собраниях собственников зеленоградских домов стало известно благодаря системе «Электронный дом» Истории
Зеленоградские библиотеки изменили режим работы Новости
Акция «Готовь сани летом» от химчистки обуви SneakNFresh в корпусе 1627 — скидка 25% на комплексную чистку зимней и демисезонной обуви Реклама
Изменения и отмены автобусных маршрутов планируют после открытия на эстакаде остановки «МЦД Крюково». Вот что ждет пассажиров Новости
ТЦ «Иридиум» получил разрешение на расширение Новости
«Аксис»: раскрываем тайны зеленоградской клиники. Часть первая Партнерский материал
Движение по улице Панфилова перекроют с 22 июля Новости
«Нетехнари» в университете электронной техники: почему круто быть менеджером или лингвистом Партнёрский материал
МЦД в Зеленограде запустят, возможно, 15-го августа: проезд дешевле, оплата «Тройкой», без дневных перерывов. Вот как будут ходить поезда от Крюково Новости
Автобусы №28 и КМ временно изменят маршрут Новости
Ресторан бар и лаундж-зона ARVO открылся на Центральной площади. Комфорт во всём — основа, на которой построен ресторан Реклама
Беспилотник самолётного типа нашли в Зеленограде Новости
Два «электронных» института — как в МИЭТе готовят электронщиков будущего Партнёрский материал
Большинство пассажиров заявили, что 19-й маршрут не справляется с перевозкой. Теперь в мэрии неторопливо думают над увеличением количества автобусов Новости
Пятые сутки нет холодной воды в одном из зеленоградских домов. Заделать течь в гнилом стояке не могут, а капремонт будет только через семь лет Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру