Запуск диаметральных электричек от Зеленограда планируется в середине августа. К этому времени обещают доделать и открыть на станции новый пешеходный тоннель для перехода из старого города в новый и наоборот. Будет ли одновременно открыт строящийся конкорс с надземным переходом, пока неизвестно — «планируется». Деревянный пешеходный мост снесут позже.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково. Высокий мост, по которому уже два года вынуждены подниматься и спускаться пассажиры электричек, демонтируют «ориентировочно осенью». Впрочем, уже хорошо — ранее в префектуре говорили, что железнодорожники уберут это временное сооружение только к концу 2023-го. Это значит, что конкорс с выходом на платформы откроют к запуску МЦД или не в полном объеме, или в полном, но позже.



Раньше под станцией было два транзитных подземных перехода — условно узкий и широкий. Узкий — тот, что был ближе к автобусным остановкам и кассам — теперь погребен под строящимся конкорсом. А на основе широкого, что находился ближе к рынку, сделали новый тоннель. К его подземной части со стороны старого города пристроили довольно длинную наземную. Эта наземная остекленная галерея тянется от станции до гастрономического центра «Станция» — здесь будет вход и выход. Еще один выход из тоннеля на Крюковской площади расположен ближе к входу в конкорс и автобусным остановкам. А со стороны нового города вход-выход в тоннель там же, где и был раньше на Привокзальной площади. В тоннеле пока продолжаются работы.

Обещали, что спуск и подъем в подземный переход будут пологими. Сейчас вход в тоннель со стороны Привокзальной площади — по лестнице, без всяких плавных спусков. Возможно, он еще не доделан.

«Широкий транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом заменит старый узкий тоннель», говорилось в докладе мэрии к 65-летию Зеленограда. Опуская тот факт, что раньше было два перехода, а не один, отметим, что в наземной части новый переход точно не шире прежнего.

Конкорс, который официально называют новым вокзалом на станции Крюково, сейчас интенсивно достраивают со стороны нового города. Он состоит их двух павильонов (на Крюковской и Привокзальной площадях), соединенных надземным переходом на трех уровнях с выходом на Крюковскую эстакаду — к будущим автобусным остановкам. На Крюковской площади уже виден вход в конкорс с надписью «МЦД-3» — пока, естественно, закрытый. Входы-выходы в конкорс с платформ доделывают. Лестницы и эскалаторы для перемещения внутри конкорса на вид готовы. Достраивают платформу №1 — крайнюю со стороны нового города. Она должна стать последней (на станции будет три платформы), после ее открытия демонтируют существующую первую платформу.