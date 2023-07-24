«Когда мы выходили в позапрошлом году на этот объект, нас сориентировали, что в 2025 году надо уже всё закончить. Потом на протяжении двух лет по объективным причинам нам сокращали финансирование, — цитирует издание „Гудок“ заместителя гендиректора РЖД по вопросам строительного комплекса Андрея Макарова. — В 2023 году выделено порядка 12 миллиардов рублей вместо ранее запланированных 40 миллиардов. Без увеличения финансирования первоначальный срок окончания работ, который назывался — 2025-2026 годы, — мы, безусловно, вынуждены будем сдвигать. При этом работы развёрнуты, люди и техника есть». Что за объективные причины, Макаров не уточнил.

ВСМ — это большой комплекс работ, включающий прокладку путей, реконструкцию станций, строительство железнодорожных мостов и тоннелей, вынос и строительство коммуникаций. Для Зеленограда это означает строительство остановки для высокоскоростных «Сапсанов» на Новокрюковской улице: отдельного вокзала, соединенного переходом со станцией Крюково. Проект увязали со строительством МЦД-3. «Интеграция этих проектов приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», сообщала в 2020 году мэрия. Перекладка коммуникаций в рамках проекта ВСМ на Новокрюковской улице уже идет, если работы остановятся, то эти раскопки останутся надолго. В соседнем Алабушево строят железнодорожный мост — как раз для движения поездов по дополнительным скоростным путям.

Деньги на строительство 5 и 6 дополнительных путей Москва—Алабушево выделяются под специализированное пассажирское сообщение. Специализированное в данном случае означает скоростное: на новые пути переведут курсирующие сейчас «Сапсаны» и другие поезда дальнего следования, чтобы освободить пути для пригородного сообщения. А уже в перспективе — совсем быстрые поезда ВСМ. О проблемах со строительством сообщали в прошлом году, но речь шла в целом о проекте ВСМ Москва-Петербург. Сейчас денег не хватает уже на головной участок (ввод в Москву, выход из Москвы — как называют его в РЖД). Строительство же всей магистрали заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов оценил в 1,7 триллиона рублей.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно проработать параметры проекта ВСМ с учетом привлечения внебюджетных источников финансирования.