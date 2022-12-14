Работами займется компания «1520» — та же, что реконструирует станцию Крюково, трехмиллиардный контракт РЖД заключили с ней в прошлом году. В проектной документации указывались два варианта развития станций — минимальное или полное. Например, в Фирсановке и Сходне минимальное развитие предполагало строительство сходов с лифтами с пешеходного моста и установку кассовых павильонов. Сейчас, судя по новым проектным картинкам, на платформе Фирсановская решено строить полноценный конкорс (крытый надземный переход с крытыми выходами на платформу и улицу) и новые платформы. То же на Сходне, причем программа-максимум предполагает снос рынка, примыкающего к станции со стороны улицы Кирова. Во всяком случае, на рендере нет никаких следов этих торговых рядов. На станциях Химки, Подрезково и Левобережная тоже построят полноценные пассажирские терминалы. Во всех случаях в конкорсах предусмотрены лифты, на платформах — навесы.