Опубликованы изображения проектов реконструкции станций Ленинградского направления — Фирсановская, Сходня, Подрезково, Химки, Левобережная. Судя по изображениям, Фирсановскую и Сходню планируется перестроить по максимуму.
Эти станции перестраивают в рамках проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, запуск которой планируется по оптимистичному сценарию в 2027 году. Два дополнительных пути от Москвы до Алабушево строят по этому проекту. При этом проект ВСМ увязан с проектом МЦД-3, поэтому станции подгоняют под стандарты московских диаметров, независимо от их нахождения в Москве или Подмосковье. «Они станут современнее и удобнее для пассажиров: оборудуем островные платформы, построим новые отапливаемые павильоны и надземные пешеходные переходы с лифтами», описывает в целом реконструкцию глава Химок Дмитрий Волошин. О сроках начала реконструкции станции он не сообщает. Ранее РЖД планировали начать перестройку на Сходне и в Химках в конце 2022 года.
Работами займется компания «1520» — та же, что реконструирует станцию Крюково, трехмиллиардный контракт РЖД заключили с ней в прошлом году. В проектной документации указывались два варианта развития станций — минимальное или полное. Например, в Фирсановке и Сходне минимальное развитие предполагало строительство сходов с лифтами с пешеходного моста и установку кассовых павильонов. Сейчас, судя по новым проектным картинкам, на платформе Фирсановская решено строить полноценный конкорс (крытый надземный переход с крытыми выходами на платформу и улицу) и новые платформы. То же на Сходне, причем программа-максимум предполагает снос рынка, примыкающего к станции со стороны улицы Кирова. Во всяком случае, на рендере нет никаких следов этих торговых рядов. На станциях Химки, Подрезково и Левобережная тоже построят полноценные пассажирские терминалы. Во всех случаях в конкорсах предусмотрены лифты, на платформах — навесы.
В представленных прошлогодних рендерах эти станции выглядели более схематично, а сейчас, видимо, проекты переработали или доработали. Что касается остальных станций на участке Крюково—Москва — их тоже ждет реконструкция. Есть ли и у них новые варианты перестройки, пока неизвестно.