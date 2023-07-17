Ещё у нескольких машин на парковке во дворе российский флаг на номере перекрасили в эмблему террористической организации 17.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Закрашенную красную полосу российского флага на автомобильном номере обнаружила жительница одного из домов на площади Юности. Бело-сине-белый флаг она нашла и на других машинах — на переднем или заднем номерах.

Бело-сине-белый флаг — это эмблема так называемого «Легиона Свобода России». Это подразделения вооружённых сил Украины, которое, по заявлениям украинских официальных лиц, якобы сформировано из российских военнопленных и добровольцев. Эту организацию признали в России террористической и запретили — поэтому нельзя демонстрировать её символику.

В мае полиция полиция задержала двух водителей, у которых красная полоса на номере была закрашена. Номера соседних машин также были перекрашены. На суде водители отрицали, что сами перекрасили номер или что знали об этом. Но суд приговорил их к штрафу — судья Ольга Латышева решила, что доводы о том, что красную полосу на флаге мог перекрасить неизвестный без ведома водителя не влияют на наличие состава правонарушения, потому что событие правонарушение — это сам факт демонстрации запрещенной символики. А припаркованные рядом автомобили с аналогичными символами не свидетельствует об отсутствии вины.

И в майском случае, и сейчас машины припаркованы во дворе и с большой вероятностью попадали под наблюдение видеокамер. Однако полиция не стала пытаться искать того, кто на самом деле перекрасил номер, поймав тех, кто оказался под рукой. Проверяйте номера перед поездкой, особенно, если долго не пользовались машиной.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной, экстремизм
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