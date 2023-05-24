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Двух зеленоградцев задержала полиция — на их машинах был флаг организации, запрещенной в РФ и признанной террористической 24.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Речь идёт о так называемом «Легионе Свобода России» — подразделении вооружённых сил Украины, которое, по заявлениям украинских официальных лиц, якобы сформировано из российских военнопленных и добровольцев. В марте суд признал организацию террористической и запретил её деятельность в России. На нашивке легиона изображён бело-сине-белый флаг.

Его-то и обнаружили полицейские на припаркованном во дворе «мерседесе» 37-летней учительницы, а позже остановили «тойоту», за рулем которой была 65-летняя женщина — на автомобильных номерах красная полоса российского флага была заменена белой полосой, сообщил телеграм-канал Shot.

Обеих женщин доставили в полицию, где составили протокол о демонстрировании символики экстремистских организаций. Не исключается версия, что женщин могли подставить.

Телеграм-канал Baza добавляет, что вторую женщину c «экстремистскими номерами» остановили, чтобы быть понятой при задержании первой. Но тут полицейские тоже обнаружили у неё бело-сине-белый флаг. Она утверждала, что красная полоса просто выцвела на солнце и показывала задний номер, где красный цвет понемногу превращался в розовый. Но это её не помогло. Номера скрутили и отправили на экспертизу. А первая задержанная до суда будет находиться в спецприемнике.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной, экстремизм
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Обсуждение
A T
7 часов назад
Ну нут нужно подождать официального комментария руководства полицейских, которые задержали водителей, если оно реально произошло и реально из-за выцветших (?) триколоров. Видела такое, но только на наклейках.
Странно. Знаю бело-голубо-белый флаг (многие не различают синий и голубой, например, рисуя голубой на российском флаге и насыщенный синий на украинском). Используется оппозиционерами типа в изгнании. И, может, "деколонизаторами" с традиционным этодругином, но не уверена. Но чтобы эту символику использовали украинские подразделения? Вроде же "хорошие русские" ими презираемы.
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