Речь идёт о так называемом «Легионе Свобода России» — подразделении вооружённых сил Украины, которое, по заявлениям украинских официальных лиц, якобы сформировано из российских военнопленных и добровольцев. В марте суд признал организацию террористической и запретил её деятельность в России. На нашивке легиона изображён бело-сине-белый флаг.

Его-то и обнаружили полицейские на припаркованном во дворе «мерседесе» 37-летней учительницы, а позже остановили «тойоту», за рулем которой была 65-летняя женщина — на автомобильных номерах красная полоса российского флага была заменена белой полосой, сообщил телеграм-канал Shot.

Обеих женщин доставили в полицию, где составили протокол о демонстрировании символики экстремистских организаций. Не исключается версия, что женщин могли подставить.

Телеграм-канал Baza добавляет, что вторую женщину c «экстремистскими номерами» остановили, чтобы быть понятой при задержании первой. Но тут полицейские тоже обнаружили у неё бело-сине-белый флаг. Она утверждала, что красная полоса просто выцвела на солнце и показывала задний номер, где красный цвет понемногу превращался в розовый. Но это её не помогло. Номера скрутили и отправили на экспертизу. А первая задержанная до суда будет находиться в спецприемнике.