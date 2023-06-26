Парковку на пешеходной зоне возле ДК отчаялись ограничить только дорожными знаками — и просто перегородили въезд. А заодно и проход для пешеходов 26.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Знаки «Пешеходная дорожка» установили на Центральной площади перед Культурным центром «Зеленоград» в мае, но это не помогло — машины продолжили парковаться. После этого въезд на участок, выложенный плиткой просто перекрыли ограждениями. Машин теперь там нет, но и пешеходам проходить, мягко говоря, неудобно. Есть во всём этом какая-то позорная неспособность властей сделать нормально хоть что-нибудь.

Более того, знак «Пешеходная дорожка» (4.5.1) не запрещает движение машин и остановку, а лишь разрешает движение пешеходов, самокатов и велосипедов. А места, где запрещена остановка, перечислены в пункте 12.4 правил дорожного движения, и этого знака там нет. По крайней мере так трактуют правила в зеленоградской ГИБДД (ответ по этому вопросу есть в редакции).

Большинство читателей «Зеленоград.ру (87%) считает, что надо месяц-другой эвакуировать неправильно припаркованные машины, а после этого водители привыкнут не ставить машины на пешеходной дорожке. Но сначала надо поставить правильные знаки. И открыть проход для пешеходов.

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Нужно ли поставить здесь знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор»?
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, пешеходы, центральная площадь
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Парковку на пешеходной зоне возле ДК отчаялись ограничить только дорожными знаками — и просто перегородили въезд. А заодно и проход для пешеходов Новости
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