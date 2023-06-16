Разыскать всех, дрифтующих на площади, полиция совершенно точно может — сама площадь полностью просматривается камерами, а если на них номер не виден, то машину можно отследить на дорожных камерах после выезда с площади, было бы желание.

Когда игнорировать нарушения становится невозможно из-за публичности, полиция находит водителя. Последний известный случай был год назад. Причем водителя тогда наказали, не за опасное вождение с резким торможением, а за другие нарушения.

Фактически бездействует полиция и в отношении громкой музыки и шума от дрифта. И если раньше у полиции не было полномочий составлять протоколы о нарушении московского закона о тишине (а в префектуре советовали потерпеть), то с начала июня они появились — с 23:00 до 7:00 такой шум недопустим.

Городская администрация должна начать думать о безопасности на площади: физическом ограничении проезда, корректной расстановке знаков и создании пешеходных островков на самой парковке.

Пешеходам и жителям окрестных домов можно лишь посоветовать активней вызывать полицию по каждому случаю опасной езды или ночного шума — по телефону 112 или в дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.

Если вы уже вызывали полицию по этому поводу, расскажите о вашем опыте и результатах — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru