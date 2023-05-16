Знаки «Пешеходная дорожка» установили перед Культурным центром «Зеленоград». Теперь движение машин по участку, выложенному плиткой (между парковкой на Центральной площади входом в ДК) запрещено.

По правилам, под этим знаком могут ходить люди, ездить велосипеды, самокаты и прочие «средства индивидуальной мобильности».