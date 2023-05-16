Знаки «Пешеходная дорожка» установили перед Культурным центром «Зеленоград». Теперь движение машин по участку, выложенному плиткой (между парковкой на Центральной площади входом в ДК) запрещено.
По правилам, под этим знаком могут ходить люди, ездить велосипеды, самокаты и прочие «средства индивидуальной мобильности».
Штраф за нарушение требований знака — две тысячи рублей (КоАП РФ 12.15 ч.2). Нужно только научиться контролировать эти нарушения. С этим у ГИБДД проблемы — например, они годами не могут справиться с ночными дрифтерами на площади.
Установка знаков — это реализация решения комиссии по безопасности дорожного движения от октября прошлого года. Комиссия тогда решила, что парковка в этом месте «создает угрозу безопасности посетителей Культурного центра».