Возле ДК поставят знаки пешеходной дорожки, чтобы машины на заезжали на тротуар 05.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Пространство между ступенями входа в ДК (Культурный центр «Зеленоград») и парковкой на Центральной площади используется как проезжая часть и парковка. Но здесь же ходят люди. Решено до конца года поставить в этом месте знак «Пешеходная дорожка», чтобы избавиться от автомобилей на тротуаре. Еще одна проблема позади ДК — возможность въезда в парк, что и делают периодически автовладельцы. Там тоже решили поставить знак, хотя он уже есть.

Запрет подъезда к зданию ДК

Решение об установке знаков перед зданием ДК и позади него приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. В первом случае вопрос рассматривался по обращению организации (какой, не уточняется). Просили поставить знак «Въезд запрещен», но комиссия сочла это нецелесообразным и разрешила знаки «Пешеходная дорожка». Парковка «на участке, выложенном плиткой, между ступенями служебного входа в КЦ „Зеленоград“ и городской парковкой на Центральной площади» создает угрозу безопасности посетителей Культурного центра", решили в комиссии.

Запрет въезда в парк Победы

Запретить въезд в парк Победы позади ДК просил житель через управу - сейчас туда легко заехать через пешеходную дорожку. Комиссия предписала поставить знак «Пешеходная дорожка», но такой знак уже стоит.

Тот ли это знак, который комиссия предписала поставить в «4-м квартале 2022», или сохранился старый, непонятно. История с запретом проезда в парк Победы тянется уже много лет. Там ставили бетонные полусферы, их выбрасывали автовладельцы, желающие проехать к пруду. Потом поставили знак пешеходной зоны. Вскоре его вырвали из земли, и знак пришлось поднять высоко на фонарный столб.

Потом сделали большую парковку на Центральной площади, но машины всё равно летом ездили в парк. Затем в ходе реконструкции парка убрали парковку на дороге к пляжу — на её месте сделали детскую площадку. Но сама возможность въезда в парк осталась — раньше стояли гранитные столбики (их поставили после реконструкции парка в 2019 году). Сейчас они не «отсутствуют», как написано в протоколе комиссии, а просто сдвинуты. Одни зачем-то поставили возле лестницы, по которой машины очевидно не ездят, другие — во внутренний дворик, куда никто не ездит, потому что ночной клуб закрылся.

Против столбиков на въезде возражает зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги» — ограждения вечно мешают уборочным машинам и аварийным службам. Почему на въезде в парк нельзя поставить автоматические выдвижные столбики (болларды) или другие съемные устройства, непонятно.

За езду и парковку частного транспорта по пешеходной дорожке (в зоне действия знака) положен штраф — две тысячи рублей. Пожаловаться на машины в пешеходной зоне можно в приложении «Помощник Москвы» или позвонить в полицию (ГИБДД). В любом случае лучше сфотографировать или снять на видео машину, чтобы зафиксировать сам факт нарушения.

Читайте также
Как пожаловаться на неправильную парковку на улице или во дворе, чтобы нарушителя точно наказали
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, безопасность дорожного движения, центральная площадь, парк победы
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фестиваль «Наука 0+: просто о сложном!» — 8 октября в МИЭТе Афиша
Магазин мужской одежды «Великан» переехал — рассказываем, что в магазине нового и что осталось неизменным Реклама
Возле ДК поставят знаки пешеходной дорожки, чтобы машины на заезжали на тротуар Новости
Мобилизация двести лет назад — как это было в Крюково и сколько человек призвали Истории
Кафе «Му-му» в 4-м микрорайоне закрылось Новости
Мальчику Андриану Полещуку из Зеленограда с диагнозом СМА собирают средства на реабилитацию Новости
Лицензированная клиника MG ESTHETIC — лазерная эпиляция, эстетическая косметология, эндосфера-терапия Реклама
Как вернуть мобилизованного сотрудника предприятия ОПК. История спасения и пошаговая инструкция Истории
Вакансии от «Вкусно — и точка». Ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино Реклама
Как бросить пить, курить и объедаться. Подробно и доступно от специалиста Партнёрский материал
Светофор на аварийном перекрестке в 18-м микрорайоне планируют поставить в 2023 году Новости
Стал известен застройщик кафе и торгового центра в Крюково. Это коллекторское агентство из Кирова Новости
Линзы для очков бесплатно — осталось выбрать оправу! Акция с 1 по 10 октября в салонах оптики Lokamed Реклама
Мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому бою для детей и взрослых, экскурсия и концерт —  «Ведогонь-театр» 15 и 16 октября Афиша
Чиновники отказали выселенной из квартиры пенсионерке заключить договор найма на квартиру, где она прожила тридцать лет. Теперь она надеется на помощь Собянина Истории
«Загадки зеленоградских адресов» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 5 октября Афиша
Школы и студии танцев — выбирайте по возрасту, направления и месту занятий Дети
Закрывают проходы к метро «Комсомольская» — это важно для пассажиров электричек из Зеленограда Новости
Cольный StandUp концерт Ивана Абрамова — 7 октября в КЦ «Зеленоград» Афиша
Зеленоградца мобилизовали несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В военкомате и в части их проигнорировали Истории
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Новую зону отдыха с детскими и спортивными площадками в МЖК официально доделали. Вот как она выглядит Новости
Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам Реклама
Зеленоградец Максим Козлов стал вице-чемпионом России по автозвуку Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру