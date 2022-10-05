Тот ли это знак, который комиссия предписала поставить в «4-м квартале 2022», или сохранился старый, непонятно. История с запретом проезда в парк Победы тянется уже много лет. Там ставили бетонные полусферы, их выбрасывали автовладельцы, желающие проехать к пруду. Потом поставили знак пешеходной зоны. Вскоре его вырвали из земли, и знак пришлось поднять высоко на фонарный столб.

Потом сделали большую парковку на Центральной площади, но машины всё равно летом ездили в парк. Затем в ходе реконструкции парка убрали парковку на дороге к пляжу — на её месте сделали детскую площадку. Но сама возможность въезда в парк осталась — раньше стояли гранитные столбики (их поставили после реконструкции парка в 2019 году). Сейчас они не «отсутствуют», как написано в протоколе комиссии, а просто сдвинуты. Одни зачем-то поставили возле лестницы, по которой машины очевидно не ездят, другие — во внутренний дворик, куда никто не ездит, потому что ночной клуб закрылся.