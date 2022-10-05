Пространство между ступенями входа в ДК (Культурный центр «Зеленоград») и парковкой на Центральной площади используется как проезжая часть и парковка. Но здесь же ходят люди. Решено до конца года поставить в этом месте знак «Пешеходная дорожка», чтобы избавиться от автомобилей на тротуаре. Еще одна проблема позади ДК — возможность въезда в парк, что и делают периодически автовладельцы. Там тоже решили поставить знак, хотя он уже есть.
Решение об установке знаков перед зданием ДК и позади него приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. В первом случае вопрос рассматривался по обращению организации (какой, не уточняется). Просили поставить знак «Въезд запрещен», но комиссия сочла это нецелесообразным и разрешила знаки «Пешеходная дорожка». Парковка «на участке, выложенном плиткой, между ступенями служебного входа в КЦ „Зеленоград“ и городской парковкой на Центральной площади» создает угрозу безопасности посетителей Культурного центра", решили в комиссии.
Запретить въезд в парк Победы позади ДК просил житель через управу - сейчас туда легко заехать через пешеходную дорожку. Комиссия предписала поставить знак «Пешеходная дорожка», но такой знак уже стоит.
Тот ли это знак, который комиссия предписала поставить в «4-м квартале 2022», или сохранился старый, непонятно. История с запретом проезда в парк Победы тянется уже много лет. Там ставили бетонные полусферы, их выбрасывали автовладельцы, желающие проехать к пруду. Потом поставили знак пешеходной зоны. Вскоре его вырвали из земли, и знак пришлось поднять высоко на фонарный столб.
Потом сделали большую парковку на Центральной площади, но машины всё равно летом ездили в парк. Затем в ходе реконструкции парка убрали парковку на дороге к пляжу — на её месте сделали детскую площадку. Но сама возможность въезда в парк осталась — раньше стояли гранитные столбики (их поставили после реконструкции парка в 2019 году). Сейчас они не «отсутствуют», как написано в протоколе комиссии, а просто сдвинуты. Одни зачем-то поставили возле лестницы, по которой машины очевидно не ездят, другие — во внутренний дворик, куда никто не ездит, потому что ночной клуб закрылся.
Против столбиков на въезде возражает зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги» — ограждения вечно мешают уборочным машинам и аварийным службам. Почему на въезде в парк нельзя поставить автоматические выдвижные столбики (болларды) или другие съемные устройства, непонятно.
За езду и парковку частного транспорта по пешеходной дорожке (в зоне действия знака) положен штраф — две тысячи рублей. Пожаловаться на машины в пешеходной зоне можно в приложении «Помощник Москвы» или позвонить в полицию (ГИБДД). В любом случае лучше сфотографировать или снять на видео машину, чтобы зафиксировать сам факт нарушения.