Сделать «дополнительное контрастное освещение» на 78 нерегулируемых пешеходных переходах решила комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Теперь их должны включить в список капитальных работ через мэрию. Сколько времени пройдет до выполнения самих работ, непонятно. Может быть и несколько лет. Или меньше, если на переходе снова кто-то погибнет. Вот адреса «зебр», где усилят освещение — разбили их по районам и дали понятные ориентиры.
- Березовая аллея: возле корпусов 427 и 456
- Проезд внутри 2-го микрорайона, возле корпуса 234
- Никольский проезд: возле Никольского храма, пансионата «Никольский парк» и напротив корпуса 534
- Возле 7-го ТЦ (корпус 617А) в местном проезде (через аллею Лесные пруды)
- Между Черным озером и корпусом 619
- Сосновая аллея: у корпуса 704
- Проезд 4921 (Восточная коммунальная зона): рядом с остановкой «Автодормехбаза»
- Фирсановское шоссе: на выезде из Зеленограда и возле остановки «Деревня Назарьево»
- Проезд 5500 (Восточная коммунальная зона): у остановки «Река Сходня», кинологического центра и дома 15
- Сосновая аллея: возле «Мосводоканала» и «Гудвина»
- Проезд 4807 (Восточная коммунальная зона": возле остановки «Оранжерея»
- Каштановая аллея: возле остановок «Горбольница» и «Каштановая аллея»
- Озерная аллея: напротив корпуса 701
- Железнодорожная улица: возле ФОК «Малино», политехнического колледжа, школы №1528 (корпус 864), остановок «Корпус 814» и «Корпус 815» и у дома 6
- У площади перед МИЭТом
- Возле «Ангстрема»
- Старокрюковский проезд: у корпусов 812, 813, 814, 848
- В проезде у корпусов 832-833
- В проезде у остановки «Октябрьская», возле поселка «Трамвай»
- Южная промзона: у остановок «Дендропарк», «Городской пруд», стадиона «Ангстрем», между первой «клюшкой» и дендропарком
- В проезде у корпусов 839 и 842
- Улица Болдов Ручей: у корпусов 1117, 1121, 1130
- Улица Александровка: возле остановок «Пожарное депо» и «Корпус 1420»
- Улица Новокрюковская: возле остановки «Корпус 1471», корпус 1462 и «народного гаража»
- Улица 2-я Пятилетка, дома 2 и 18А
- Заводская улица: возле дома 12, остановок «Заводская улица», «Комбинат ЖБИ», возле РТС
- На кругу у корпуса 1936 (пересечение улицы Радио, Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе)
- У пересечения Георгиевского проспекта с Кутузовским шоссе
- 17-й микрорайон: Георгиевский проспект, у домов 35 (со стороны «Зельгроса»), 33/5 (у корпуса), 33А/3 (у парковки), 33А/4 (у корпуса), 37/2, 37/1
- 23-й микрорайон: улица Дмитрия Разумовского, у корпусов 2301, 2305А, 2305Б, 2307А, 2307Б, 2308
- Улица Малинская: у остановок «Малино», «Малинская улица» (возле перекрестка Малинской и Середниковской улиц), около ГСК «Малино»
- Улица 1 Мая, дом 1
- Улица Радио: между автомойкой и магазином «Веселая затея»
Чтобы устроить контрастное освещение, надо поставить опоры. Это капитальные работы, которые нужно включить в план работ департамента капитального ремонта. Такие перечни формируются заранее, а сами работы могут выполнить и в следующем году, а может быть и позже.
Но есть исключения. В 2019 году на неосвещенном переходе на улице Каменка произошла трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: — машина сбила насмерть женщину и ее пятилетнюю внучку, ещё один ребенок получил тяжелые травмы. После этого в течение нескольких дней сделали освещение на десяти пешеходных переходах — фактически, освещение тогда включалось полулегально, запитываясь от существующих рядом источников. После гибели женщины и ребенка появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде. В конце 2019-го префектура попросила об этом департамент транспорта.