История с подсветкой тянется четвертый год

Чтобы устроить контрастное освещение, надо поставить опоры. Это капитальные работы, которые нужно включить в план работ департамента капитального ремонта. Такие перечни формируются заранее, а сами работы могут выполнить и в следующем году, а может быть и позже.

Но есть исключения. В 2019 году на неосвещенном переходе на улице Каменка произошла трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: — машина сбила насмерть женщину и ее пятилетнюю внучку, ещё один ребенок получил тяжелые травмы. После этого в течение нескольких дней сделали освещение на десяти пешеходных переходах — фактически, освещение тогда включалось полулегально, запитываясь от существующих рядом источников. После гибели женщины и ребенка появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде. В конце 2019-го префектура попросила об этом департамент транспорта.