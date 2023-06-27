Дополнительное освещение сделают не нескольких десятках «зебр». Вот их адреса 27.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Сделать «дополнительное контрастное освещение» на 78 нерегулируемых пешеходных переходах решила комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Теперь их должны включить в список капитальных работ через мэрию. Сколько времени пройдет до выполнения самих работ, непонятно. Может быть и несколько лет. Или меньше, если на переходе снова кто-то погибнет. Вот адреса «зебр», где усилят освещение — разбили их по районам и дали понятные ориентиры.

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны)

  • Березовая аллея: возле корпусов 427 и 456
  • Проезд внутри 2-го микрорайона, возле корпуса 234

Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны, МЖК, Восточная коммунальная зона)

  • Никольский проезд: возле Никольского храма, пансионата «Никольский парк» и напротив корпуса 534
  • Возле 7-го ТЦ (корпус 617А) в местном проезде (через аллею Лесные пруды)
  • Между Черным озером и корпусом 619
  • Сосновая аллея: у корпуса 704
  • Проезд 4921 (Восточная коммунальная зона): рядом с остановкой «Автодормехбаза»
  • Фирсановское шоссе: на выезде из Зеленограда и возле остановки «Деревня Назарьево»
  • Проезд 5500 (Восточная коммунальная зона): у остановки «Река Сходня», кинологического центра и дома 15
  • Сосновая аллея: возле «Мосводоканала» и «Гудвина»
  • Проезд 4807 (Восточная коммунальная зона": возле остановки «Оранжерея»
  • Каштановая аллея: возле остановок «Горбольница» и «Каштановая аллея»
  • Озерная аллея: напротив корпуса 701

Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны, Южная промзона)

  • Железнодорожная улица: возле ФОК «Малино», политехнического колледжа, школы №1528 (корпус 864), остановок «Корпус 814» и «Корпус 815» и у дома 6
  • У площади перед МИЭТом
  • Возле «Ангстрема»
  • Старокрюковский проезд: у корпусов 812, 813, 814, 848
  • В проезде у корпусов 832-833
  • В проезде у остановки «Октябрьская», возле поселка «Трамвай»
  • Южная промзона: у остановок «Дендропарк», «Городской пруд», стадиона «Ангстрем», между первой «клюшкой» и дендропарком
  • В проезде у корпусов 839 и 842

Силино (10, 11, 12 микрорайоны)

  • Улица Болдов Ручей: у корпусов 1117, 1121, 1130

Крюково (14-23 микрорайоны)

  • Улица Александровка: возле остановок «Пожарное депо» и «Корпус 1420»
  • Улица Новокрюковская: возле остановки «Корпус 1471», корпус 1462 и «народного гаража»
  • Улица 2-я Пятилетка, дома 2 и 18А
  • Заводская улица: возле дома 12, остановок «Заводская улица», «Комбинат ЖБИ», возле РТС
  • На кругу у корпуса 1936 (пересечение улицы Радио, Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе)
  • У пересечения Георгиевского проспекта с Кутузовским шоссе
  • 17-й микрорайон: Георгиевский проспект, у домов 35 (со стороны «Зельгроса»), 33/5 (у корпуса), 33А/3 (у парковки), 33А/4 (у корпуса), 37/2, 37/1
  • 23-й микрорайон: улица Дмитрия Разумовского, у корпусов 2301, 2305А, 2305Б, 2307А, 2307Б, 2308
  • Улица Малинская: у остановок «Малино», «Малинская улица» (возле перекрестка Малинской и Середниковской улиц), около ГСК «Малино»
  • Улица 1 Мая, дом 1
  • Улица Радио: между автомойкой и магазином «Веселая затея»

История с подсветкой тянется четвертый год

Чтобы устроить контрастное освещение, надо поставить опоры. Это капитальные работы, которые нужно включить в план работ департамента капитального ремонта. Такие перечни формируются заранее, а сами работы могут выполнить и в следующем году, а может быть и позже.

Но есть исключения. В 2019 году на неосвещенном переходе на улице Каменка произошла трагедия произошла 5 декабря на улице Каменка: — машина сбила насмерть женщину и ее пятилетнюю внучку, ещё один ребенок получил тяжелые травмы. После этого в течение нескольких дней сделали освещение на десяти пешеходных переходах — фактически, освещение тогда включалось полулегально, запитываясь от существующих рядом источников. После гибели женщины и ребенка появилась петиция с требованием подсветить все пешеходные переходы в Зеленограде. В конце 2019-го префектура попросила об этом департамент транспорта.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, уличное освещение
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