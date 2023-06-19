На месте бывшего поворота изменили разметку — нанесли сплошную линию, стёрли стрелки налево. Теперь для заезда в микрорайон надо будет развернуться на кругу напротив площади Юности. Перепробег составит около 500 метров (плюс три светофора).
У местной жительницы Ольги поездка на обед вместо обычных 5-7 минут заняла через круг и светофоры — 15 минут, сообщила она в чате 1-го микрорайона.
Ещё одна проблема — изменения произошли тихо и незаметно. Не было предупреждений ни от ГИБДД, ни от Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Нет никаких знаков и на самой дороге. Люди по привычке встают на поворот.
Запрет поворота по предложению ГИБДД и ЦОДД одобрила в апреле комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Причина — большое число аварий с пострадавшими. В прошлом году здесь получили травмы три человека.
Местные предлагали реконструкцию перекрёстка с сохранением поворота: расширить проезжую часть со стороны 2-го микрорайона, сделать короткую выделенку для автобусов выезда от «Атака» до начала изгиба круга, а также запретить разворот с сохранением левого поворота.
Однако в префектуре на это ответили, что «условия движения транспорта и геометрические параметры проезжей части» не позволяют оставить поворот (хотя им и предлагали изменить эти параметры). А на замечания о необходимости ехать через три светофора ответили, что светофоры используют систему адаптивного управления, то есть меняют длительность горения разных сигналов в зависимости от интенсивности движения. Тем не менее, ЦОДД планирует отслеживать ситуацию на перекрестке и, возможно, перенастроит светофоры.