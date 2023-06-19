На месте бывшего поворота изменили разметку — нанесли сплошную линию, стёрли стрелки налево. Теперь для заезда в микрорайон надо будет развернуться на кругу напротив площади Юности. Перепробег составит около 500 метров (плюс три светофора).

У местной жительницы Ольги поездка на обед вместо обычных 5-7 минут заняла через круг и светофоры — 15 минут, сообщила она в чате 1-го микрорайона.

Ещё одна проблема — изменения произошли тихо и незаметно. Не было предупреждений ни от ГИБДД, ни от Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Нет никаких знаков и на самой дороге. Люди по привычке встают на поворот.