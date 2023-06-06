Решение спорное — вероятно, это разгрузит круг на пересечении Центрального с улицами Юности и Полагушина, но добавит риск столкновений. Впрочем, пока встречное движение перекрыто пешеходным светофором на кругу, от площади Юности, все успеют безопасно повернуть или развернуться.