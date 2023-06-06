На Центральном проспекте делают новый разворот и левый поворот в 4-й микрорайон 06.06.2023 ZELENOGRAD.RU

При движении в сторону Генерала Алексеева появится возможность совершить разворот и повернуть налево к корпусу 402 («Детский мир») — для этого сегодня на дороге меняют разметку, сообщила газета 41 со ссылкой на префектуру.

Решение спорное — вероятно, это разгрузит круг на пересечении Центрального с улицами Юности и Полагушина, но добавит риск столкновений. Впрочем, пока встречное движение перекрыто пешеходным светофором на кругу, от площади Юности, все успеют безопасно повернуть или развернуться.

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Метки:
микрорайон 4, центральный проспект, изменение движения транспорта
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