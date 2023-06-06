При движении в сторону Генерала Алексеева появится возможность совершить разворот и повернуть налево к корпусу 402 («Детский мир») — для этого сегодня на дороге меняют разметку, сообщила газета 41 со ссылкой на префектуру.
Решение спорное — вероятно, это разгрузит круг на пересечении Центрального с улицами Юности и Полагушина, но добавит риск столкновений. Впрочем, пока встречное движение перекрыто пешеходным светофором на кругу, от площади Юности, все успеют безопасно повернуть или развернуться.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Завершаем реконструкцию станции Крюково», отчитались в РЖД и уточнили, что готовность — 75%. До обещанного срока осталось чуть больше двух месяцев Новости
Трехкратное подорожание продлёнки в школе 609 директор опроверг. Но это неточно, а цена всё равно значительно вырастет Новости
Любителей ночных пикников возле Чёрного озера не смогли оштрафовать из-за ошибки в реестре зеленых насаждений Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Изменения расписания электричек до конца июня. Отмены поездов и остановок, увеличенные интервалы, перерывы почти до четырех часов Новости
Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда Новости
Команда единоборств «Тигры» приглашает на занятия каратэ и самообороной — есть секции для детей от 4 лет и взрослых Реклама
Сегодня исполнилось бы 115 лет Пётру Логвиненко, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история Истории
Сделать площадь Юности «медленной зоной» для электросамокатов — это предложение поддержало около двух тысяч читателей «Зеленоград.ру» Новости
Штраф за безбилетный проезд подняли в два раза — до 2000 рублей. Его не меняли больше десяти лет Новости
Съемки документального фильма «Неизвестный Высоцкий» прошли в Зеленограде. Авторы разыскивают зрителей и архивы зеленоградских концертов Высоцкого в клубе «Вече» Новости