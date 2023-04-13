Причина — большое число аварий с пострадавшими. В прошлом году здесь получили травмы три человека.
Изменить разметку для запрета поворота должны в этом году (более точных сроков пока нет). После этого для заезда в микрорайон надо будет развернуться на кругу напротив площади Юности. Перепробег составит около 500 метров (плюс три светофора).
Кроме запрета левого поворота решено поставить дополнительную камеру (или камеры) фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Одна уже стоит на этом перекрестке, напротив корпуса 250.
Эти изменения предложила ГИБДД и специалисты Центра по организации дорожного движения (ЦОДД). Их обсудили и одобрили на комиссии префектуры по безопасности дорожного движения.
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