Изменить разметку для запрета поворота должны в этом году (более точных сроков пока нет). После этого для заезда в микрорайон надо будет развернуться на кругу напротив площади Юности. Перепробег составит около 500 метров (плюс три светофора).

Кроме запрета левого поворота решено поставить дополнительную камеру (или камеры) фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Одна уже стоит на этом перекрестке, напротив корпуса 250.

Эти изменения предложила ГИБДД и специалисты Центра по организации дорожного движения (ЦОДД). Их обсудили и одобрили на комиссии префектуры по безопасности дорожного движения.