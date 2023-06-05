«Завершаем реконструкцию станции Крюково», отчитались в РЖД и уточнили, что готовность — 75%. До обещанного срока осталось чуть больше двух месяцев 05.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Закончить все работы в РЖД обещают «к открытию МЦД-3». Правда, точные сроки запуска МЦД никто не называет. Даже наоборот — чем дальше, тем туманней становятся заявления о сроках запуска. Но весной высокопоставленный чиновник РЖД называл даже точную дату — 15 августа.

На станции Крюково уже построили: две пассажирские платформы и заканчивают третью, надземный вестибюль со стороны старого города и монтируют аналогичное сооружение со стороны нового, продолжают реконструкцию транзитного подземного перехода.

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Но по-прежнему непонятно, сколько же будет стоить проезд на МЦД-3 для зеленоградцев. Более полутора тысяч зеленоградцев требуют сделать условия проезда для нашего города такие же, как для москвичей — если вы поддерживаете это требования, оставьте подпись здесь.

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Метки:
мцд
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«Завершаем реконструкцию станции Крюково», отчитались в РЖД и уточнили, что готовность — 75%. До обещанного срока осталось чуть больше двух месяцев Новости
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