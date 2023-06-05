Закончить все работы в РЖД обещают «к открытию МЦД-3». Правда, точные сроки запуска МЦД никто не называет. Даже наоборот — чем дальше, тем туманней становятся заявления о сроках запуска. Но весной высокопоставленный чиновник РЖД называл даже точную дату — 15 августа.

На станции Крюково уже построили: две пассажирские платформы и заканчивают третью, надземный вестибюль со стороны старого города и монтируют аналогичное сооружение со стороны нового, продолжают реконструкцию транзитного подземного перехода.