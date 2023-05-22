Стройка общежития на Солнечной аллее завершится в срок

«Несмотря на все возникающие проблемы, связанные с санкционными рисками по закупке ряда позиций, строительство объекта планируется завершить к концу 2023 года, университет максимально направит на это свои силы» , — рассказал проректор по хозяйственной деятельности и капитальному строительству Данила Качуренко.

Потребность в расширении общежитий у вуза постоянно растёт — это связано как с ростом контрольных цифр приёма, так и с «объёмом новых интересных задач, которые сейчас открываются перед университетом», отметил Качуренко. Поэтому МИЭТ стремится создавать дополнительные места для размещения с достойной и комфортной средой для проживания, учёбы и работы — это позволит привлекать больше иногородних студентов и молодых специалистов. При этом общежитие должно отвечать современным требованиям и гармонично вписываться в архитектурный облик города.

Строительство трех корпусов нового общежития МИЭТ на Солнечной аллее началось в апреле прошлого года. Сейчас корпуса уже возведены, впереди отделочные работы. Новое общежитие МИЭТа вместит более 400 человек — не только студентов, но и преподавателей с семьями, для которых в одном из корпусов предусмотрено 30 однокомнатных квартир.