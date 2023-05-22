Решить проблемы с местами в общежитии для иногородних студентов в МИЭТе надеются в 2024 году. Этой осенью должно быть достроено новое общежитие МИЭТ на Солнечной аллее, подтвердил университет в недавнем интервью, посвященном началу приёмной кампании. Одновременно стало известно о других планах, которые заинтересуют всех зеленоградцев — по строительству дополнительного учебного корпуса, ремонту на стадионе, в гостинице «Микрон» в 6 микрорайоне и в доме культуры МИЭТ, а также по расширению парковки на территории вуза.
«Несмотря на все возникающие проблемы, связанные с санкционными рисками по закупке ряда позиций, строительство объекта планируется завершить к концу 2023 года, университет максимально направит на это свои силы» , — рассказал проректор по хозяйственной деятельности и капитальному строительству Данила Качуренко.
Потребность в расширении общежитий у вуза постоянно растёт — это связано как с ростом контрольных цифр приёма, так и с «объёмом новых интересных задач, которые сейчас открываются перед университетом», отметил Качуренко. Поэтому МИЭТ стремится создавать дополнительные места для размещения с достойной и комфортной средой для проживания, учёбы и работы — это позволит привлекать больше иногородних студентов и молодых специалистов. При этом общежитие должно отвечать современным требованиям и гармонично вписываться в архитектурный облик города.
Строительство трех корпусов нового общежития МИЭТ на Солнечной аллее началось в апреле прошлого года. Сейчас корпуса уже возведены, впереди отделочные работы. Новое общежитие МИЭТа вместит более 400 человек — не только студентов, но и преподавателей с семьями, для которых в одном из корпусов предусмотрено 30 однокомнатных квартир.
В прошлом году МИЭТ получил в своё распоряжение еще одно потенциальное общежитие — помещения квартирного типа на шести этажах (с 9 по 14) бывшей гостиницы «Микрон» в корпусе 602. «Объект передан в состоянии, непригодном для размещения. Все помещения требуют проведения текущего и капитального ремонта», — констатировал ректор МИЭТ Владимир Беспалов.
В числе прочего, в комнатах разрушено остекление окон и балконов, уточнил Качуренко. «В прошлом году отремонтировали узлы учёта холодного и горячего водоснабжения, а также провели техническое обследование переданных объектов, — добавил он. — На ремонт и оснащение помещений необходимой мебелью требуются значительные финансовые средства».
МИЭТ уже направил в Минобрнауки заявку на выделение целевого финансирования для проведения капремонта — сейчас вуз ожидает решения министерства. Готовится документация для конкурса по обследованию, проектированию и разработке смет на капремонт. Пока говорить о сроках ремонта и заселения рано, считает Качуренко.
В этом филиале общежития предполагается размещать сотрудников университета, аспирантов, а также командированных лиц.
Планы по строительству нового учебного корпуса в комплексе зданий университета на площади Шокина, о которых заговорили в начале года, обретают всё более конкретные очертания. Острая нехватка аудиторного фонда — еще одна проблема, связанная с увеличением контрольных цифр приёма (сегодня в университете учатся более 5300 человек).
Новый корпус предполагается построить между 1 и 5 корпусами вуза — между главным корпусом и бассейном.
«Сейчас разрабатывается предпроектное решение, для этого необходимо согласование с департаментом культурного наследия Москвы — интеграция затрагивает вопросы предмета охраны объектов культурного наследия, — сообщил Данила Качуренко. — Надеюсь, что оформление проекта завершим и согласуем в текущем году, а в 2024—2025 годах начнём строительно-монтажные работы».
Дополнительные аудитории нужны как как для учебной деятельности, так и для нужд студенческих объединений — для проведения собраний и организации зон коворкинга.
Как ранее рассказывал ректор МИЭТ Владимир Беспалов, планируется построить здание не более 3000 кв.метров, архитектурно соответствующее комплексу МИЭТа. Все архитектурно-строительные решения будут согласовываться с департаментом культурного наследия, а вопрос нумерации будущего корпуса — с Москомархитектурой.
А пока университет продолжает ежегодно ремонтировать аудитории и другие помещения, «это способствует перераспределению полезных площадей с учётом первоочередных потребностей», отметил Качуренко. В ближайших планах — ремонт коридоров и холла третьего этажа корпуса 4, нескольких помещений Военного учебного центра и Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук, а также ряда других учебных аудиторий.
Планируется также ремонт в Доме культуры МИЭТ. Там собираются пересмотреть существующую концепцию помещений с учетом мнения студенческого совета и организовать на первом этаже ДК коворкинг-центр «Точка кипения». Сроки реализации этих планов также зависят от одобрения заявки на финансирование в Минобрнауки — заявка будет сформирована после проработки дизайн-концепции и оценки предварительной стоимости ремонта.
Необходим ремонт и внутренним дворикам университета в 3-м и 4-м корпусах, которые уже давно закрыты. Здесь ситуация осложняется особым статусом архитектурного комплекса МИЭТ, который в 2019 году был признан объектом культурного наследия регионального значения — как следствие, МИЭТ теперь обязан сохранять внешний вид комплекса, это касается и внутренних двориков. «При изыскании дополнительных средств МИЭТ эту задачу выполнит» , — сообщил проректор, но добавил, что ремонт аудиторного фонда — более приоритетная задача для вуза.
На стадионе собираются установить новый силовой городок и ещё одну мини-футбольную площадку с искусственным покрытием — сейчас заканчивается сбор коммерческих предложений. Также планируется благоустройство территории стадиона.
Большой ремонт самого стадиона прошёл в 2015 году, продолжению ремонта — обустройству спортивных площадок — «препятствуют определённые организационные трудности», по выражению Качуренко.
«Как вы относитесь к идее открывать на стадионе каток зимой?» — спросили проректора журналисты вузовского издания «Инверсия». «Сама идея интересная, мы занимаемся этим вопросом, но к практической реализации надо подготовиться, — ответил он. — Для эксплуатации стадиона в зимнее время необходимо решить задачу комплексного освещения, проработать вопросы с расчисткой и уборкой снега, предусмотреть защиту искусственного покрытия на беговых дорожках. Также важно помнить о безопасности посетителей».
Увеличение числа парковочных мест вокруг упирается в согласования с Москомприродой и организациями, владеющими инженерными коммуникациями на прорабатываемых площадях. Кроме того, в МИЭТе, кажется, не уверены, что расширение парковок так уж необходимо. «Существуют альтернативные пути посещения МИЭТ — на общественном транспорте, а при благоприятных погодных условиях — на велосипеде или пешим ходом» , — высказался проректор.
На территории университета сейчас около 355 парковочных мест для студентов и сотрудников: 215 со стороны основного въезда и 140 со стороны спорткомплекса. В результате благоустройства 2019-2020 года расширены проезды к центральной площади вуза со стороны спорткомплекса и вдоль ДК МИЭТ.