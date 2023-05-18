Приемная кампания в вузы стартует уже через месяц, 20 июня. МИЭТ в этом году предлагает абитуриентам еще больше бюджетных мест на технических направлениях, расширенный набор предметов для поступления, а также разные способы подачи документов. Поступающим в бакалавриат предложат более 20 направлений. Уникальная специальность МИЭТа — «Правовое обеспечение национальной безопасности», здесь учат будущих кибер-юристов. Рассказываем обо всём этом подробно.
МИЭТ предлагает абитуриентам 2023 года больше бюджетных мест на технических направлениях (852 в бакалавриате и 429 в магистратуре), расширенный набор предметов, с которыми можно поступать — больше направлений с информатикой, четыре иностранных языка на выбор (для поступления на «Лингвистику»), а также разные способы подачи документов.
В списке для будущих бакалавров — два десятка современных направлений: самая большая и профильная «Электроника и наноэлектроника», междисциплинарные «Биотехнические системы и технологии», универсальная «Прикладная математика», перспективная «Информатика и вычислительная техника», популярные «Программная инженерия» и «Информационные системы и технологии», востребованный у гуманитариев «Менеджмент» и многие другие.
Кроме того, в вузе есть уникальная специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» — здесь готовят будущих киберюристов, тех, кто занимается высокотехнологичным правом и умеют расследовать преступления, совершенные, к примеру, в Интернете.
Подробнее об университете и направлениях подготовки мы будем рассказывать еженедельно, продолжая цикл публикаций «Наш МИЭТ». Пока же о том, что изменилось в правилах приема, как лучше построить личную стратегию поступления и какие дополнительные возможности предлагает абитуриентам МИЭТ, рассказывает ответственный секретарь Приемной комиссии Владислав Бобков.
Главное — грамотно выбрать направления и расставить приоритеты
В МИЭТе, как и год назад, можно выбрать до пяти направлений подготовки. Одно из самых важных изменений в приемной кампании 2023 года всех вузов связано с принципом зачисления на бюджетные и платные места.
В 2022 году зачисление происходило в соответствии с заявлениями о согласии на зачисление: поступающий не только сам выбирал конкретное направление, но и сам следил за конкурсной ситуацией и в случае, если по первому выбранному направлению он не проходил по конкурсу, должен был самостоятельно подать согласие на зачисление на другое направление.
В этом году направление, куда будет зачислен абитуриент, будет выбираться автоматически в соответствии с приоритетами, которые поступающий указывает в своем заявлении. Абитуриент выбирает в нем до пяти направлений и для каждого выставляет цифру приоритета. Таким образом, если поступающий проходит по конкурсу на направление по своему первому приоритету, он зачисляется на него, если не проходит, то участвует в конкурсе на направление по второму приоритету и так далее — переход по конкурсам на зачисление с одного направления на следующее происходит автоматически.
Правильный выбор направлений — один из самых важных моментов при поступлении. Их нужно расставить в таком порядке приоритета, чтобы увеличить свои шансы на зачисление. Стоит обращать внимание на проходные баллы прошлых лет, но при этом помнить, что они носят сугубо ориентировочный характер. Например, вы хотите поступить на «Информационную безопасность» и имеете достаточно высокие баллы, но первым приоритетом вы указываете «Электронику и наноэлектронику», где проходные баллы ниже — тогда вы пройдете по конкурсу и будете зачислены на «Электронику и наноэлектронику», а «Информационная безопасность» автоматически даже не будет рассматриваться.
Поэтому важно, чтобы первыми были направления, куда вы больше всего хотите поступить, а дальше — направления, где проходные баллы прошлых лет ниже, чем на первых.
Как подать документы
Существует четыре способа подачи заявлений и документов. В 2023 году их можно подать лично в Приемной комиссии МИЭТ, через операторов почтовой связи, онлайн через личный кабинет абитуриента на нашем сайте abiturient.ru или онлайн при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн» на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Абитуриентам, которые живут не так далеко, мы всегда предлагаем подавать документы лично, поскольку это позволяет оперативно решать вопросы и исправлять ошибки в заявлениях. Кроме того, у поступающего есть отличная возможность пообщаться с преподавателями и студентами МИЭТа, задать интересующие вопросы или, например, попасть на экскурсию по университету.
Безусловно, некоторым, а может даже и многим, удобнее подать документы онлайн. Тогда мы обязательно связываемся с поступающими по электронной почте или номеру телефона в случае обнаружения недочетов в заявлении, но иногда этот процесс может затягиваться, что замедляет процесс внесения абитуриента в списки подавших документы.
Самое важное при подаче онлайн — прикладывать скан-копии всех необходимых документов к заявлению и заполнять данные в точности так, как они указаны в документах, а при личной подаче — не забыть взять все необходимые документы с собой. Кстати, в этом году абитуриенты должны будут подавать раздельно заявления о приеме на бюджетные и на платные места.
Как и в 2022 году, зачисление в вуз на бюджетные места будет осуществляться на основании представленного оригинала аттестата или диплома (или выставления соответствующей отметки на портале госуслуг), а на платные места — теперь на основании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг. При зачислении на платное обучение, как и в 2022 году, можно будет подать оригинал или копию аттестата, диплома.
Летний календарь приемной кампании
Установлены следующие ключевые даты приемной кампании: 20 июня — начало приема документов, в том числе онлайн, 10 июля — завершение приема заявлений от поступающих по вступительным испытаниям МИЭТа, 25 июля — завершение приема заявлений от поступающих по результатам ЕГЭ и одновременно завершение внесения изменений в заявления (в том числе изменение приоритетов направлений).
Для поступающих на бюджетные места прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на этапе приоритетного зачисления завершается 28 июля в 12:00 по московскому времени, а на основном этапе зачисления — 3 августа в 12:00 по московскому времени. Эти даты и время установлены теперь как единые для всех российских вузов. 29 или 30 июля издаются приказы о приоритетном зачислении, с 4 по 9 августа — приказы по основному зачислению.
Для платного обучения тоже есть нововведение — срок приема документов ограничен 20 августа (по всем формам обучения). 28 августа завершается заключение договоров об оказании платных образовательных услуг МИЭТ, 29 августа издаются последние приказы о зачислении на платные места.
Бюджетные места: больше для технарей, меньше для гуманитариев
Количество бюджетных мест в МИЭТе по техническим направлениям в целом увеличилось — на одних направлениях немного выросло, на других не изменилось. А вот по гуманитарным направлениям, к сожалению, произошло существенное сокращение бюджетных мест. На направлении «Менеджмент» их 7 (в 2022 году было 45), на направлении «Лингвистика» 6 (было 40), на направлении «Дизайн» всего 2 места очной формы обучения (было 15 очной и 5 очно-заочной формы обучения).
В рамках контрольных цифр приема на бюджетные места в бакалавриате в 2023 году выделяются места по трем квотам: по целевой квоте, а также по особой и отдельной квотам (не менее чем по 10% от общего количества мест).
Экзамены и предметы для поступления
Особых изменений тут нет — вступительные испытания в основном остались прежними. Но добавились пять направлений, куда можно поступать с экзаменом по информатике — «Информатика и ИКТ» добавлены в предметы по выбору как альтернатива физике или химии. Например, на «Техносферную безопасность» или «Материаловедение» в прошлом году можно было поступать с результатами экзаменов по физике или химии, теперь к ним добавилась также информатика.
На направлении «Лингвистика» среди предметов по выбору расширился круг иностранных языков. Традиционно мы принимали только с результатами по английскому языку, теперь — с английским, французским, немецким или испанским.
Индивидуальные достижения и поступление без экзаменов
Дополнительно к своим экзаменационным баллам каждый абитуриент может набрать до 10 баллов за индивидуальные достижения, которые при приеме в МИЭТ учитываются за последние два года обучения. Это может быть аттестат или диплом с отличием (5 баллов), спортивные достижения (от 2 до 6 баллов), золотой знак ГТО (2 балла), волонтерская работа (1-2 балла).
Кроме того, дополнительные баллы дает целый ряд олимпиад: от Всероссийской олимпиады школьников до вузовских олимпиад и олимпиад из Перечня Минпросвещения, а также олимпиады и конкурсы, которые проводит сам МИЭТ (призеры и победители получают от 6 и 8 дополнительных баллов соответственно, а по некоторым олимпиадам — 8 и 10 баллов соответственно).
Полный и подробный перечень индивидуальных достижений, которые учитывает при поступлении МИЭТ, опубликован на сайте abiturient.ru в разделе «Приемная комиссия» — «Учет индивидуальных достижений».
Право на зачисление в МИЭТ без вступительных испытаний (БВИ) реализовано так же, как и в других вузах. Учтите, что претендовать на такое поступление можно, только предоставив оригинал аттестата или диплома. И выбрать для зачисления БВИ можно только одно направление среди всех вузов. На другие направления, указанные в вашем заявлении о поступлении, вы можете получить 100 баллов по одному из предметов.
Военный учебный центр — для кадровых офицеров
В рамках целевого приема открыт прием в военный учебный центр (ВУЦ) при МИЭТе, который осуществляет подготовку кадровых офицеров. Получив бесплатное высшее образование по выбранному направлению подготовки — одновременно по военной и по гражданской специальности — выпускники ВУЦ после окончания обучения несут службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или иных федеральных органах исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба. Для них гарантировано трудоустройство — прохождение военной службы по контракту на должностях, подлежащих замещению офицерами. Также поступившим иногородним абитуриентам в ВУЦ гарантированно место в общежитие.Помимо всего прочего, ВУЦ — это уникальный шанс для девушки стать офицером.
При этом сохраняется возможность стать офицером запаса, пройдя подготовку в ВУЦ — раньше этим занималась военная кафедра, теперь в вузах этот функционал закреплен за военными учебными центрами. Обучение по программам военной подготовки осуществляется методом «военного дня» — это адаптированное расписание занятий. Для бакалавров оно составлено таким образом, чтобы один день в неделю с 08.45 до 17.10 (с перерывом на обед, естественно) за ними было закреплено обучение в ВУЦ.
Прием в магистратуру особых изменений по сравнению с прошлым годом не претерпел, за исключением такого же автоматического зачисления в соответствии с приоритетами выбранных направлений.
Ключевые даты поступления: 20 июня — начало приема документов, 9 августа — завершение приема заявлений от поступающих и внесения в них изменений (в том числе приоритеты направлений). 15 августа в 18:00 по московскому времени завершится прием оригиналов документов об образовании и квалификации. 17 августа будут изданы приказы о зачислении.
Для платного обучения такое же нововведение — срок приема документов ограничен 20 августа (по всем формам обучения). День завершения заключения договоров об оказании платных образовательных услуг МИЭТ установлен 28 августа, а издание последних приказов о зачислении на платные места — 29 августа.
В магистратуре количество бюджетных мест сохранилось или незначительно снизилось по некоторым техническим направлениям. По гуманитарным направлениям снижение существенное, не считая «Менеджмента» — там бюджетных мест стало больше.
Раньше в общежитии МИЭТа предоставлялись места всем поступающим на технические направления. Однако в последние годы, к сожалению, мест в общежитии не хватает — вместимость его не поменялась, а количество бюджетных мест в университете из года в год только растет. Поэтому пришлось ввести некоторые ограничения.
В 2022 году у нас был конкурс на места в общежитии по разным направлениям, а в 2023 году мы только к началу приемной кампании — после 1 июня — узнаем, кому и в каком порядке будет предоставляться общежитие. В любом случае, места в общежитии будут и достаточно много. Конкурсные списки на общежитие формируются в порядке убывания суммы баллов за ЕГЭ, вступительные испытания и индивидуальные достижения абитуриентов, которые указали, что нуждаются в общежитии, с учетом абитуриентов с преимущественным правом.
Раньше претендовать на общежитие могли абитуриенты из Москвы и Московской области, у которых дорога до вуза занимает более 2,5 часов в утренние часы по будням (это определяется программой-навигатором). Сохранится ли это правило в 2023 году — узнаем в начале июня. Что касается абитуриентов из других регионов, они, разумеется, могут претендовать на общежитие.
Осенью 2023 года должно быть достроено новое общежитие МИЭТ на Солнечной аллее, и тогда, уже в 2024 году, проблема с местами в общежитии, надеемся, будет решена, но в этом году рассчитывать на заселение туда первокурсникам пока рано.
Контакты Приемной комиссии НИУ МИЭТ
- Сайт: abiturient.ru
- Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
- Электронная почта: abit@miee.ru
- Электронная почта по вопросам целевых, особых и специальных квот: cjob@miee.ru
- Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.
Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2023» и в телеграм-канале.
Приемная комиссия с апреля до 20 июня проводит очные персональные консультации с экспертами, на которые можно записаться онлайн и лично задать все интересующие вопросы. Кроме того, в течение всего года специалисты приемной комиссии консультируют абитуриентов по вопросам поступления по телефону, электронной почте или в сообщениях ВКонтакте.