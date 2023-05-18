Главное — грамотно выбрать направления и расставить приоритеты

В МИЭТе, как и год назад, можно выбрать до пяти направлений подготовки. Одно из самых важных изменений в приемной кампании 2023 года всех вузов связано с принципом зачисления на бюджетные и платные места.

В 2022 году зачисление происходило в соответствии с заявлениями о согласии на зачисление: поступающий не только сам выбирал конкретное направление, но и сам следил за конкурсной ситуацией и в случае, если по первому выбранному направлению он не проходил по конкурсу, должен был самостоятельно подать согласие на зачисление на другое направление.

В этом году направление, куда будет зачислен абитуриент, будет выбираться автоматически в соответствии с приоритетами, которые поступающий указывает в своем заявлении. Абитуриент выбирает в нем до пяти направлений и для каждого выставляет цифру приоритета. Таким образом, если поступающий проходит по конкурсу на направление по своему первому приоритету, он зачисляется на него, если не проходит, то участвует в конкурсе на направление по второму приоритету и так далее — переход по конкурсам на зачисление с одного направления на следующее происходит автоматически.

Правильный выбор направлений — один из самых важных моментов при поступлении. Их нужно расставить в таком порядке приоритета, чтобы увеличить свои шансы на зачисление. Стоит обращать внимание на проходные баллы прошлых лет, но при этом помнить, что они носят сугубо ориентировочный характер. Например, вы хотите поступить на «Информационную безопасность» и имеете достаточно высокие баллы, но первым приоритетом вы указываете «Электронику и наноэлектронику», где проходные баллы ниже — тогда вы пройдете по конкурсу и будете зачислены на «Электронику и наноэлектронику», а «Информационная безопасность» автоматически даже не будет рассматриваться.

Поэтому важно, чтобы первыми были направления, куда вы больше всего хотите поступить, а дальше — направления, где проходные баллы прошлых лет ниже, чем на первых.