Уличные зарядки для электромобилей должны поставить у корпусов 406, 1448 и 514. Но нескоро — первые два до 15 июня 2027 года, третий — до 27 января 2028 года.

Такие даты обозначены в приказе департамента транспорта о новой схеме размещения зарядных станций для электромобилей с целью развития электротранспорта в Москве.

Также в 2027—2028 годах поставят зарядки в ближайших к Зеленограду московских районах: на улицах Фестивальная, Смольная, Флотская, Дубенко, Беломорская, на Ленинградском шоссе возле канала имени Москвы, в Митино, возле метро «Сходненская», у Северного речного вокзала. Операторы сети зарядных станций, занимающиеся их установкой и обслуживанием — компания «Интермобилити.eva» и АО «Ситроникс».

Сейчас ближайшие к Зеленограду зарядные станции для электромобилей работают возле «Зеленопарка», аэропорта «Шереметьево» и около «Ашана» в Андреевке. Всё это территория Московской области. Ближайшие работающие московские зарядки находятся в Куркино, на Ленинградском шоссе (возле пересечения с Прибрежным проездом), на улице Дыбенко у метро «Ховрино», возле Пятницкого шоссе в Митино (улица Барышиха). В основном это медленные зарядки — они заряжают электромобиль в среднем два часа.

Электроинфраструктуру развивают в рамках проекта «Энергия Москвы» — переход на более экологичное топливо. Что касается электробусов, то ближайшая к Зеленограду зарядная станция будет в Митино, где скоро должны открыть крупный электробусный парк. А в перспективе зарядную станцию для электробусов планируют открыть у станции Крюково в рамках проекта МЦД-3 — возможно, ближе к Алабушево. Точные сроки пока неизвестны.