На въезде в Зеленоград ставят новый светофор. Он может уменьшить пробку
Зарядную станцию для электромобилей установили на парковке «Зеленопарка». Она расположена возле входа А. Сейчас заканчивают её установку и в среду она будет доступна для водителей, сообщили редакции в торговом центре.
Фото: Иван Ульянченко
Параметры станции: мощность 50 кВт (коннекторы: CCS 2 + CHAdeMO + Type 2). Стоимость: 15 рублей/кВт-ч.
Зарядку установила компанию E-way, которая занимается этим по всей стране. Для использования станции нужно установить приложение E-way. Круглосуточная техническая поддержка 8-800-234-38-93.
Кстати, для электромобилей в Москве отменены транспортный налог, а городские парковки бесплатны.
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