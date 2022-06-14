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В «Зеленопарке» установили зарядную станцию для электромобилей 14.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Зарядную станцию для электромобилей установили на парковке «Зеленопарка». Она расположена возле входа А. Сейчас заканчивают её установку и в среду она будет доступна для водителей, сообщили редакции в торговом центре.

Параметры станции: мощность 50 кВт (коннекторы: CCS 2 + CHAdeMO + Type 2). Стоимость: 15 рублей/кВт-ч.

Зарядку установила компанию E-way, которая занимается этим по всей стране. Для использования станции нужно установить приложение E-way. Круглосуточная техническая поддержка 8-800-234-38-93.

Кстати, для электромобилей в Москве отменены транспортный налог, а городские парковки бесплатны.

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Метки:
автомобиль, зеленопарк
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